Який манікюр не варто робити у 2021 році: названо найголовніші помилки в дизайні

У 2021 році чимало модних тенденцій змінюються не тільки в одязі та макіяжі, але й у манікюрі. Зокрема, деякі дизайни втрачають свою унікальність і зроблять ваші руки тільки гіршими.

Тому, щоб ваш манікюр тішив око не тільки вам, а й людям навколо, не потрібно припускатися кількох помилок під час вибору дизайну. Детальніше про антитренди цього року пише tochka.net

У 2020 році через пандемію коронавірусу ця тема поширилася всюди. Їй присвячували окремі рубрики, тату і навіть роботи нейл-арт майстрів. Тому в 2021 році дуже сподіваємося, що такі дизайни залишаться тільки спогадами.

Нейл-арт із великими стразами фахівці давно почали відносити до антитрендів. У 2021 році майстри манікюру пропонують використовувати великі блискітки і гліттер.

Ці блискучі покриття давно втратили свій шарм і оригінальність, тож у 2021 році краще обійтися без втирання на нігтях.

Якщо хочете, щоб у 2021 році френч був актуальним, то зробіть його більш неординарним. Косі лінії, різнокольорові деталі й асиметрія вітаються, але класичний французький манікюр не для нового року.

Краще не допускати неонові кольори у своє життя, а обмежитися можна більш нейтральною колірною палітрою.

Бохо-шик досить сумнівний у повсякденному житті. Геометричні візерунки можуть органічно вписатися в розуміння модного манікюру, але тільки в тому разі, якщо вони будуть досить легкі і не дуже складні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2021 році в тренді залишається безліч популярних варіантів зачісок і макіяжів, але деякі з них з'явилися відносно нещодавно і є унікальними.