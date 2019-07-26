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"Яка сексуальна!" Солістка "НеАнгелів" вразила мережу пікантними знімками

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Українська співачка, солістка поп-групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха розбурхала мережу пікантними знімками.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши спокусливу фігуру.

"Зустрілася з дачним "будильником". Всім повідомляє, що настав ранок", — написала Смеюха.

"Яка сексуальна!" Солістка "НеАнгелів" вразила мережу пікантними знімками

Вікторія Смеюха

Фото з Instagram

"Яка сексуальна!" Солістка "НеАнгелів" вразила мережу пікантними знімками

Вікторія Смеюха сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Яка сексуальна!" Солістка "НеАнгелів" вразила мережу пікантними знімками

Вікторія Смеюха сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Новини
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Зазначимо, що шанувальники були в захваті від фігури співачки. Вони засипали її компліментами.

"Яка сексуальна!" Солістка "НеАнгелів" вразила мережу пікантними знімками
"Яка сексуальна!" Солістка "НеАнгелів" вразила мережу пікантними знімками
"Яка сексуальна!" Солістка "НеАнгелів" вразила мережу пікантними знімками
"Яка сексуальна!" Солістка "НеАнгелів" вразила мережу пікантними знімками

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Вікторії Смеюхи, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Яка сексуальна!" Солістка "НеАнгелів" вразила мережу пікантними знімками

Вікторія Смеюха продемонструвала струнку фігуру

Фото з Instagram

"Яка сексуальна!" Солістка "НеАнгелів" вразила мережу пікантними знімками

Вікторія Смеюха сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Яка сексуальна!" Солістка "НеАнгелів" вразила мережу пікантними знімками

Вікторія Смеюха продемонструвала сексуальну фігуру

Фото з Instagram

"Яка сексуальна!" Солістка "НеАнгелів" вразила мережу пікантними знімками

Вікторія Смеюха у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Яка сексуальна!" Солістка "НеАнгелів" вразила мережу пікантними знімками

Спокуслива Вікторія Смеюха

Фото з Instagram

"Яка сексуальна!" Солістка "НеАнгелів" вразила мережу пікантними знімками

Вікторія Смеюха сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Яка сексуальна!" Солістка "НеАнгелів" вразила мережу пікантними знімками

Вікторія Смеюха продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Смеюху запідозрили у вагітності через знімки, на яких було видно круглий живіт.

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Особа
група "НеАнгели"
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