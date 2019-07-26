"Яка сексуальна!" Солістка "НеАнгелів" вразила мережу пікантними знімками

Українська співачка, солістка поп-групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха розбурхала мережу пікантними знімками.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши спокусливу фігуру.

"Зустрілася з дачним "будильником". Всім повідомляє, що настав ранок", — написала Смеюха.

Вікторія Смеюха Фото з Instagram

Вікторія Смеюха сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Вікторія Смеюха сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники були в захваті від фігури співачки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Вікторії Смеюхи, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Вікторія Смеюха продемонструвала струнку фігуру Фото з Instagram

Вікторія Смеюха сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Вікторія Смеюха продемонструвала сексуальну фігуру Фото з Instagram

Вікторія Смеюха у відвертому купальнику Фото з Instagram

Спокуслива Вікторія Смеюха Фото з Instagram

Вікторія Смеюха сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Вікторія Смеюха продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Смеюху запідозрили у вагітності через знімки, на яких було видно круглий живіт.

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