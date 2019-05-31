"Яка сексуальна": Чехова вразила мережу пікантними фото в бікіні

Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками пікантними знімками.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала у відвертому купальнику, який відмінно підкреслив її пишні груди.

"Повернулася зі СПА. Нас із мамою відскрабили, помили, промасажувати ніжними, але сильними тайськими ручками. Я просила жорсткіше, але мені від цього було так добре, що я заснула...", — написала Чехова.

Анфіса Чехова Фото з Instagram

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Анфіса Чехова у відвертому купальнику Фото з Instagram

Анфіса Чехова засвітила груди Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Шикарна Анфіса і соковита", "Богиня", "І як це тебе ще ніякий султан не забрав?", "Яка ти прекрасна і сексуальна", — прокоментували люди.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анфіси Чехової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

Анфіса Чехова гола у ванній Фото з Instagram

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Анфіса Чехова у нічній сорочці Фото з Instagram

Анфіса Чехова засвітила пишні груди Фото з Instagram

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Анфіса Чехова засвітила голі груди Фото з Instagram

Анфіса Чехова у спокусливому купальнику Фото з Instagram

Сексуальна Анфіса Чехова Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Чехова у шовковій нічній сорочці з глибоким вирізом засвітила величезні груди.

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