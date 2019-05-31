"Яка сексуальна": Чехова вразила мережу пікантними фото в бікіні

Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками пікантними знімками.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала у відвертому купальнику, який відмінно підкреслив її пишні груди.
"Повернулася зі СПА. Нас із мамою відскрабили, помили, промасажувати ніжними, але сильними тайськими ручками. Я просила жорсткіше, але мені від цього було так добре, що я заснула...", — написала Чехова.
Анфіса Чехова
Фото з Instagram
Анфіса Чехова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Анфіса Чехова у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Анфіса Чехова засвітила груди
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
"Шикарна Анфіса і соковита", "Богиня", "І як це тебе ще ніякий султан не забрав?", "Яка ти прекрасна і сексуальна", — прокоментували люди.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анфіси Чехової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.
Анфіса Чехова гола у ванній
Фото з Instagram
Анфіса Чехова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Анфіса Чехова у нічній сорочці
Фото з Instagram
Анфіса Чехова засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Анфіса Чехова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Анфіса Чехова засвітила голі груди
Фото з Instagram
Анфіса Чехова у спокусливому купальнику
Фото з Instagram
Сексуальна Анфіса Чехова
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Чехова у шовковій нічній сорочці з глибоким вирізом засвітила величезні груди.
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