Як зробити ефектну недбалу укладку: топ-4 секретів француженок

Фірмова зачіска справжньої француженки: недбалі, трохи скуйовджені локони. Укладка виглядає так, ніби дівчина тільки прокинулася, збила пасма кінчиками пальців — і відразу ж відправилася у справах.

Такий недбалий шик — відмінний варіант на кожен день і повторити його дуже леко та швидко. "Рамблер" розповів про топ-4 секрети ідеальної зачіски француженок.

Правильні засоби по догляду

При виборі засобів по догляду за волоссям та для укладки француженки орієнтуються на індивідуальні особливості: кучерявим волоссям необхідне глибоке зволоження, щоб залишатися гладкими; сухим — насичення. Зазначимо, що базовий догляд дуже важливий для зовнішнього вигляду стрижки.

Фото: modernorel.ru

Кондиціонер для волосся

Також вони ніколи не пропускають другий етап миття голови та користуються кондиціонерами. Завдяки поживним властивостям волосся зберігає свій природний блиск та здоров'я.

Фото: lhb.in.ua

Рушник з мікрофібри

Крім того, француженки після миття голови часто використовують рушники з мікрофібри. Секрет цього матеріалу в тому, що він прекрасно вбирає надлишки вологи без тертя — а значить, без зайвих пошкоджень — і допомагає швидше просушити пасма.

Фото: glamour.it

Природна укладка

Також француженки надають перевагу сушінню волосся природним шляхом. При створенні локонів не використовують плойку, а загортають волосся в джгути. Виходять повітряні та недбалі кучері.

Фото: cosmo.com

Раніше OBOZREVATEL розповів про модні укладки нинішнього сезону, серед яких на знаменитостях та на подіумі можна було побачити ефект "брудного волосся".

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