Як зробити макіяж в стилі нюд: ефект натуральної краси
За допомогою декоративної косметики можна не лише зробити обличчя яскравішим, але й підкреслити його природну красу.
Для цього існує так званий "нюдовий" макіяж. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як зробити його правильно.
1. Очистіть обличчя та нанесіть засоби з догляду за шкірою – тонік, крем, сироватку.
2. Попрацюйте над областю навколо очей: нанесіть спеціальний крем або патчі, щоб освіжити погляд. Консилер варто наносити саме після зволоження, щоб не отримати "ефект маски". Виберіть відповідний відтінок: персиковий, рожевий або жовтий.
3. Замаскуйте висипання, почервоніння, лущення та інші недоліки шкіри. З висипаннями добре справляється коректор, що загоює, але якщо потрібно зібратися швидко, створити ідеальний тон допоможуть високопігментовані засоби. Якщо шкіра не проблемна, достатньо просто нанести консилер на потрібні місця.
4. Головне в макіяжі нюд – природний блиск шкіри. Домогтися такого ефекту можна за допомогою хайлайтера. Його наносять помірно, на ті точки обличчя, які найбільше виступають: на центр чола, підборіддя, кінчик носа, найвищі точки скул, над губою, злегка під брови.
5. Використовуйте рум'яна. Нанесіть їх пензликом за виличною кісткою: від нижнього краю вуха до куточків губ. При цьому важливо враховувати форму обличчя. Для витягнутого овалу обличчя підійде горизонтальне нанесення рум'ян, для квадратного – вертикальне.
Якщо у вас під рукою немає рум'ян, на допомогу може прийти звичайна помада. Акуратно розтушуйте, щоб не перестаратися з яскравістю.
6. Брови укладіть щіточкою і зафіксуйте безбарвним гелем. Можна трохи підфарбувати, однак пам'ятайте, що початок і кінець брови мають бути трохи світлішими, ніж її центр.
7. Нанесіть трохи пігменту на губи. Ідеальними для макіяжу нюд будуть неяскравий блиск або тінт для губ. Чим натуральніше – тим краще.
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