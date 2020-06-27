Як зробити макіяж в стилі нюд: ефект натуральної краси

За допомогою декоративної косметики можна не лише зробити обличчя яскравішим, але й підкреслити його природну красу.

Для цього існує так званий "нюдовий" макіяж. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як зробити його правильно.

1. Очистіть обличчя та нанесіть засоби з догляду за шкірою – тонік, крем, сироватку.

2. Попрацюйте над областю навколо очей: нанесіть спеціальний крем або патчі, щоб освіжити погляд. Консилер варто наносити саме після зволоження, щоб не отримати "ефект маски". Виберіть відповідний відтінок: персиковий, рожевий або жовтий.

3. Замаскуйте висипання, почервоніння, лущення та інші недоліки шкіри. З висипаннями добре справляється коректор, що загоює, але якщо потрібно зібратися швидко, створити ідеальний тон допоможуть високопігментовані засоби. Якщо шкіра не проблемна, достатньо просто нанести консилер на потрібні місця.

Макіяж нюд make-up-advice.livejournal.com

4. Головне в макіяжі нюд – природний блиск шкіри. Домогтися такого ефекту можна за допомогою хайлайтера. Його наносять помірно, на ті точки обличчя, які найбільше виступають: на центр чола, підборіддя, кінчик носа, найвищі точки скул, над губою, злегка під брови.

5. Використовуйте рум'яна. Нанесіть їх пензликом за виличною кісткою: від нижнього краю вуха до куточків губ. При цьому важливо враховувати форму обличчя. Для витягнутого овалу обличчя підійде горизонтальне нанесення рум'ян, для квадратного – вертикальне.

Якщо у вас під рукою немає рум'ян, на допомогу може прийти звичайна помада. Акуратно розтушуйте, щоб не перестаратися з яскравістю.

6. Брови укладіть щіточкою і зафіксуйте безбарвним гелем. Можна трохи підфарбувати, однак пам'ятайте, що початок і кінець брови мають бути трохи світлішими, ніж її центр.

7. Нанесіть трохи пігменту на губи. Ідеальними для макіяжу нюд будуть неяскравий блиск або тінт для губ. Чим натуральніше – тим краще.

Раніше OBOZREVATEL назвав модні жіночі стрижки після 30.