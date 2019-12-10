Головна Новини
10 грудня • оновлено в 18:15
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Як зробити макіяж: 8 правил гарного смаку на прикладі зірок

1.1т
Читати матеріал російською

Правильно зроблений макіяж дозволяє привернути увагу й підкреслити найвиразніші риси обличчя.

Важливо знати, що саме потрібно виділити, і яким чином зробити так, щоб це виглядало зі смаком. Досвідчені візажисти у коментарі виданню "Passion" поділилися секретом.

Як зробити макіяж

Ідеальна сяюча шкіра

Настя Каменських – ідеальна шкіра

Настя Каменських – ідеальна шкіра

instagram / kamenskux

Візажист студії краси "La'Queen" Анастасія Марченко розповіла, що основою спокусливого макіяжу вважається ідеальна шкіра. Обличчя має виглядати здоровим і молодим, тому потрібно приховати втому і недосконалості. Надати сяйво можна за допомогою хайлайтера, а на щоки – нанести рум'яна персикового кольору. Але останнє потрібно робити в міру.

Яскраві губи

Оля Полякова – яскраві губи

Оля Полякова – яскраві губи

instagram / polyakovamusic

Яскрава помада буде головною зброєю, якщо губи – пишні. Безпрограшний варіант – червоні, бордові, малинові відтінки.

Легкий серпанок очей

Джамала – легкий серпанок

Джамала – легкий серпанок

instagram / jamalajaaa

За словами експерта, потрібно прокреслити контур очей олівцем і злегка розтушувати. Таким чином буде створено цікавий колірний контраст, а очі виглядатимуть яскравішими і крупнішими. Також можна промальовувати легку тонку стрілку. Якщо такий макіяж йде в поєднанні з яскравими губами, важливо не переборщити з очима.

Ідеально нафарбовані вії

Моніка Беллуччі - нафарбовані вії

Моніка Беллуччі - нафарбовані вії

instagram / monicabellucciofficiel

Важливо створити не ляльковий погляд, а лисиці. Для цього обов'язково потрібно фарбувати внутрішнє віко й межвійкову зону. З профарбованою внутрішньою повікою очі стають яскравішими.

Губи з ефектом зацілованих

Заціловані губи - модель

Заціловані губи - модель

mirkracoty

Якщо губи тонкі, то яскрава помада їх візуально зменшить. В такому випадку краще зробити акцент на очах та вилиці: класичні smoky-eyes, котячі стрілки та накладні вії. Доповненням стане створення ефекту зацілованих губ: нанести червону, яскраво-рожеву або малинову помаду у центр і розтушувати до країв.

Помірність

Аліна Гросу – помірність

Аліна Гросу – помірність

instagram / alina_grosu

Не можна робити акцент відразу на всіх деталях. Нерідкі випадки, коли жінки малюють на очах жирні стріли, доповнюючи їх яскравими тінями, яскравими щоками, і обводять контур губ.

Натуральність

Регіна Тодоренко – натуральність

Регіна Тодоренко – натуральність

instagram / reginatodorenko

Почуття міри = почуттю вишуканого смаку. За словами експертів, немає нічого сексуальнішого за натуральність. Тіні мають бути природного кольору, брови – справжніми, вії – пухнастими та виразними, а рум'яна не повинні яскраво контрастувати з відтінком шкіри.

Принцип одного акценту

Тіна Кароль – один акцент

Тіна Кароль – один акцент

instagram / tina_karol

Важливо, робити акцент або на губах, або на очах. Але шкіра при будь-якому виборі має бути ідеальною. Матові текстури залишилися позаду, тому здоровий живий блиск шкіри вітається як ніколи.

Раніше OBOZREVATEL розповів про антітренди, які вже давно вийшли з моди і лише зіпсують макіяж.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Джамала Аліна Гросу Аліна Полякова Тіна Кароль Регіна Тодоренко Моніка Беллуччі
Теги
Краса макияж
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги