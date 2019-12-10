Як зробити макіяж: 8 правил гарного смаку на прикладі зірок

Правильно зроблений макіяж дозволяє привернути увагу й підкреслити найвиразніші риси обличчя.

Важливо знати, що саме потрібно виділити, і яким чином зробити так, щоб це виглядало зі смаком. Досвідчені візажисти у коментарі виданню "Passion" поділилися секретом.

Як зробити макіяж

Ідеальна сяюча шкіра

Настя Каменських – ідеальна шкіра instagram / kamenskux

Візажист студії краси "La'Queen" Анастасія Марченко розповіла, що основою спокусливого макіяжу вважається ідеальна шкіра. Обличчя має виглядати здоровим і молодим, тому потрібно приховати втому і недосконалості. Надати сяйво можна за допомогою хайлайтера, а на щоки – нанести рум'яна персикового кольору. Але останнє потрібно робити в міру.

Яскраві губи

Оля Полякова – яскраві губи instagram / polyakovamusic

Яскрава помада буде головною зброєю, якщо губи – пишні. Безпрограшний варіант – червоні, бордові, малинові відтінки.

Легкий серпанок очей

Джамала – легкий серпанок instagram / jamalajaaa

За словами експерта, потрібно прокреслити контур очей олівцем і злегка розтушувати. Таким чином буде створено цікавий колірний контраст, а очі виглядатимуть яскравішими і крупнішими. Також можна промальовувати легку тонку стрілку. Якщо такий макіяж йде в поєднанні з яскравими губами, важливо не переборщити з очима.

Ідеально нафарбовані вії

Моніка Беллуччі - нафарбовані вії instagram / monicabellucciofficiel

Важливо створити не ляльковий погляд, а лисиці. Для цього обов'язково потрібно фарбувати внутрішнє віко й межвійкову зону. З профарбованою внутрішньою повікою очі стають яскравішими.

Губи з ефектом зацілованих

Заціловані губи - модель mirkracoty

Якщо губи тонкі, то яскрава помада їх візуально зменшить. В такому випадку краще зробити акцент на очах та вилиці: класичні smoky-eyes, котячі стрілки та накладні вії. Доповненням стане створення ефекту зацілованих губ: нанести червону, яскраво-рожеву або малинову помаду у центр і розтушувати до країв.

Помірність

Аліна Гросу – помірність instagram / alina_grosu

Не можна робити акцент відразу на всіх деталях. Нерідкі випадки, коли жінки малюють на очах жирні стріли, доповнюючи їх яскравими тінями, яскравими щоками, і обводять контур губ.

Натуральність

Регіна Тодоренко – натуральність instagram / reginatodorenko

Почуття міри = почуттю вишуканого смаку. За словами експертів, немає нічого сексуальнішого за натуральність. Тіні мають бути природного кольору, брови – справжніми, вії – пухнастими та виразними, а рум'яна не повинні яскраво контрастувати з відтінком шкіри.

Принцип одного акценту

Тіна Кароль – один акцент instagram / tina_karol

Важливо, робити акцент або на губах, або на очах. Але шкіра при будь-якому виборі має бути ідеальною. Матові текстури залишилися позаду, тому здоровий живий блиск шкіри вітається як ніколи.

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