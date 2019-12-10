Як зробити макіяж: 8 правил гарного смаку на прикладі зірок

Правильно зроблений макіяж дозволяє привернути увагу й підкреслити найвиразніші риси обличчя.
Важливо знати, що саме потрібно виділити, і яким чином зробити так, щоб це виглядало зі смаком. Досвідчені візажисти у коментарі виданню "Passion" поділилися секретом.
Як зробити макіяж
Ідеальна сяюча шкіра
Настя Каменських – ідеальна шкіра
instagram / kamenskux
Візажист студії краси "La'Queen" Анастасія Марченко розповіла, що основою спокусливого макіяжу вважається ідеальна шкіра. Обличчя має виглядати здоровим і молодим, тому потрібно приховати втому і недосконалості. Надати сяйво можна за допомогою хайлайтера, а на щоки – нанести рум'яна персикового кольору. Але останнє потрібно робити в міру.
Яскраві губи
Оля Полякова – яскраві губи
instagram / polyakovamusic
Яскрава помада буде головною зброєю, якщо губи – пишні. Безпрограшний варіант – червоні, бордові, малинові відтінки.
Легкий серпанок очей
Джамала – легкий серпанок
instagram / jamalajaaa
За словами експерта, потрібно прокреслити контур очей олівцем і злегка розтушувати. Таким чином буде створено цікавий колірний контраст, а очі виглядатимуть яскравішими і крупнішими. Також можна промальовувати легку тонку стрілку. Якщо такий макіяж йде в поєднанні з яскравими губами, важливо не переборщити з очима.
Ідеально нафарбовані вії
Моніка Беллуччі - нафарбовані вії
instagram / monicabellucciofficiel
Важливо створити не ляльковий погляд, а лисиці. Для цього обов'язково потрібно фарбувати внутрішнє віко й межвійкову зону. З профарбованою внутрішньою повікою очі стають яскравішими.
Губи з ефектом зацілованих
Заціловані губи - модель
mirkracoty
Якщо губи тонкі, то яскрава помада їх візуально зменшить. В такому випадку краще зробити акцент на очах та вилиці: класичні smoky-eyes, котячі стрілки та накладні вії. Доповненням стане створення ефекту зацілованих губ: нанести червону, яскраво-рожеву або малинову помаду у центр і розтушувати до країв.
Помірність
Аліна Гросу – помірність
instagram / alina_grosu
Не можна робити акцент відразу на всіх деталях. Нерідкі випадки, коли жінки малюють на очах жирні стріли, доповнюючи їх яскравими тінями, яскравими щоками, і обводять контур губ.
Натуральність
Регіна Тодоренко – натуральність
instagram / reginatodorenko
Почуття міри = почуттю вишуканого смаку. За словами експертів, немає нічого сексуальнішого за натуральність. Тіні мають бути природного кольору, брови – справжніми, вії – пухнастими та виразними, а рум'яна не повинні яскраво контрастувати з відтінком шкіри.
Принцип одного акценту
Тіна Кароль – один акцент
instagram / tina_karol
Важливо, робити акцент або на губах, або на очах. Але шкіра при будь-якому виборі має бути ідеальною. Матові текстури залишилися позаду, тому здоровий живий блиск шкіри вітається як ніколи.
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