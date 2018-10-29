Як зробити креативний манікюр до Хелловіну: відеоуроки

Вже 31 жовтня майже весь світ відзначатиме свято Хелловіна.

Для того, щоб продумати свій ідеальний образ залишилося не так багато часу. І, як правило, ми на останній момент завжди відкладаємо вибір костюма, макіяжу та манікюру.

Майстер манікюру оприлюднила на своїй сторінці в Instagram відеоуроки, як зробити різноманітні небанальні манікюри на Хелловін.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в ніч із 31 жовтня на 1 листопада у багатьох країнах світу, зокрема в Україні, будуть відзначати свято Хелловін. Пропонуємо подивитися підбірку найбільш вдалого оформлення будинків і вулиць на моторошне свято.