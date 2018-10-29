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Як зробити креативний манікюр до Хелловіну: відеоуроки

1.1тЧитати матеріал російською

Вже 31 жовтня майже весь світ відзначатиме свято Хелловіна.

Для того, щоб продумати свій ідеальний образ залишилося не так багато часу. І, як правило, ми на останній момент завжди відкладаємо вибір костюма, макіяжу та манікюру.

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Волохаті нігті: шокуючий манікюр викликав ажіотаж у мережі

Майстер манікюру оприлюднила на своїй сторінці в Instagram відеоуроки, як зробити різноманітні небанальні манікюри на Хелловін.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в ніч із 31 жовтня на 1 листопада у багатьох країнах світу, зокрема в Україні, будуть відзначати свято Хелловін. Пропонуємо подивитися підбірку найбільш вдалого оформлення будинків і вулиць на моторошне свято.

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davidov kolya
davidov kolya
вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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