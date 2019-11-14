Як знімали Зеленську для Vogue: у мережу потрапили унікальні кадри

Перша леді України Олена Зеленська з'явилася на обкладинці грудневого випуску українського Vogue.

Зеленська прикрасила відразу три обкладинки, на одній із яких був розміщений її офіційний портрет. Відповідні світлини опубліковали на сайті видання.

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На іншій Олена зображена з двома дітьми і чоловіком.

А на третій – неофіційне фото.

Тепер в Instagram видання з'явилися й унікальні кадри зі зйомок обкладинки – бекстейдж фотосесії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі неодноразово критикували Олену Зеленську за вибір вбрання. Раніше її розгромили за образ, в якому вона вийшла на публіку під час візиту з президентом до Канади.

Пізніше першу леді похвалили за образ на зустрічі з послинею Франції в Україні Ізабель Дюмон. Нещодавно Зеленська з'явилася на офіційному заході в костюмі відомого бренду, який також любить дочка президента США Іванка Трамп.

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