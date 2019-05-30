"Як завжди вогонь!" Спокуслива Кароль вразила пікантними фото

Українська співачка Тіна Кароль поділилася сексуальним фото у мережі.

Так, вона опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона продемонструвала витончену фігуру і глибоке декольте. Кароль була одягнена в елегантне чорне плаття і оверсайз піджак.

Шанувальники вже знайомі знімки з цієї фотосесією, але продовжували обдаровувати її компліментами.

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"Люблю цю фотосесію, шикарно!", Час старих фото (але ти все одно поза всякими порівняннями)", "Старі фотографії, але дуже красиво", - написали в мережі.

Пропонуємо подивитися і на інші красиві фото Тіни Кароль, які ми знайшли у мережі.

Vogue

Vogue

Vogue

Vogue

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль розбурхала шанувальників знімком, на якому позувала в сексуальному жовтому боді з глибоким вирізом в зоні декольте.

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