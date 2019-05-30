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/Краса

"Як завжди вогонь!" Спокуслива Кароль вразила пікантними фото

1.9тЧитати матеріал російською

Українська співачка Тіна Кароль поділилася сексуальним фото у мережі.

Так, вона опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона продемонструвала витончену фігуру і глибоке декольте. Кароль була одягнена в елегантне чорне плаття і оверсайз піджак.

Шанувальники вже знайомі знімки з цієї фотосесією, але продовжували обдаровувати її компліментами.

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"Люблю цю фотосесію, шикарно!", Час старих фото (але ти все одно поза всякими порівняннями)", "Старі фотографії, але дуже красиво", - написали в мережі.

"Як завжди вогонь!" Спокуслива Кароль вразила пікантними фото

Пропонуємо подивитися і на інші красиві фото Тіни Кароль, які ми знайшли у мережі.

"Як завжди вогонь!" Спокуслива Кароль вразила пікантними фото
"Як завжди вогонь!" Спокуслива Кароль вразила пікантними фото
"Як завжди вогонь!" Спокуслива Кароль вразила пікантними фото
"Як завжди вогонь!" Спокуслива Кароль вразила пікантними фото
"Як завжди вогонь!" Спокуслива Кароль вразила пікантними фото
"Як завжди вогонь!" Спокуслива Кароль вразила пікантними фото

Vogue

"Як завжди вогонь!" Спокуслива Кароль вразила пікантними фото

Vogue

"Як завжди вогонь!" Спокуслива Кароль вразила пікантними фото

Vogue

"Як завжди вогонь!" Спокуслива Кароль вразила пікантними фото

Vogue

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль розбурхала шанувальників знімком, на якому позувала в сексуальному жовтому боді з глибоким вирізом в зоні декольте.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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К Денис
К Денис
Да лан... Вы ж псиносвиноты называете такие фото фууу бл.дство шл.ха и прочее, не так ли?)))
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