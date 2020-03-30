Як завжди виглядати привабливо: 5 звичок ідеальних дівчат

Багато дівчат прагнуть бути привабливими незалежно від того, в чому вони одягнені і скільки їм років.

Про п'ять речей, які слід робити якщо хочеться виглядати ідеальною пише Cosmopolitan.

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Навчися слухати

Люди, які вміють бути уважними по відношенню до оточуючих, автоматично сприймаються оточуючими, як більш привабливі, теплі і харизматичні.

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Стався з повагою до свого тіла

Турбота про себе в контексті сну, харчування і навіть гігієни, безпосередньо впливає на те, як людину сприймають оточуючі.

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Працюй над собою

Аналізуй свої невдачі і комплекси та працюй над помилками. Усунь те, що заважає.

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Радій простим речам

Уміння насолоджуватися дрібницями на кшталт ароматної кави або гарячого душу - зробить людину привабливішою в очах оточуючих.

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Відчувай себе привабливою

Любов до себе завжди взаємна - це головне правило привабливості.

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Раніше OBOZREVATEL розповів про те, що не слід робити з волоссям, щоб не виглядати старше.

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