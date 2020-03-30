Як завжди виглядати привабливо: 5 звичок ідеальних дівчат

Багато дівчат прагнуть бути привабливими незалежно від того, в чому вони одягнені і скільки їм років.
Про п'ять речей, які слід робити якщо хочеться виглядати ідеальною пише Cosmopolitan.
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Навчися слухати
Люди, які вміють бути уважними по відношенню до оточуючих, автоматично сприймаються оточуючими, як більш привабливі, теплі і харизматичні.
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Стався з повагою до свого тіла
Турбота про себе в контексті сну, харчування і навіть гігієни, безпосередньо впливає на те, як людину сприймають оточуючі.
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Працюй над собою
Аналізуй свої невдачі і комплекси та працюй над помилками. Усунь те, що заважає.
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Радій простим речам
Уміння насолоджуватися дрібницями на кшталт ароматної кави або гарячого душу - зробить людину привабливішою в очах оточуючих.
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Відчувай себе привабливою
Любов до себе завжди взаємна - це головне правило привабливості.
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Раніше OBOZREVATEL розповів про те, що не слід робити з волоссям, щоб не виглядати старше.
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