Як залишатися здоровим: топ-5 корисних взимку продуктів

У зв'язку зі швидким наближенням зими організму необхідні вітаміни й природні антибіотики, які допоможуть уникнути неприємних хвороб.

Крім того, вони захищають відразу і від бактерій, і від вірусів, і від грибків. OBOZREVATEL пропонує дізнатися топ-5 продуктів, які слід включити у свій раціон восени і взимку.

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Гранат

Гранат стимулює відтік мокроти під час бронхітів і пневмоній, покращує роботу підшлункової залози. Гранатовий сік "чистить" кров після перенесених інфекцій, допомагає під час застуди, кашлю, запаленні, високій температурі, анемії.

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Грейпфрут

Екстракт зерен грейпфрута здатен боротися зі 800 штамами бактерій, 100 видами грибків, а ще ефективний проти вірусів. Білі перегородки корисні для шлунково-кишкового тракту і знижують рівень холестерину в крові, а м'якоть містить корисні органічні кислоти, мінеральні солі, пектини і ефірні масла.

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Імбир

Корінь імбиру ефективний для лікування ГРЗ, застуд, ангіни, ларингіту, тонзиліту, бронхіту і навіть пневмонії. Він має протизапальну, антимікробну і відхаркувальну дію.

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Калина

Калина врятує від застуд, кашлю, грипу, ангіни, бронхітів, пневмонії та авітамінозу.

Овочі та фрукти

Обліпиха

Ягоди обліпихи відомі своїми антисептичними, ранозагоювальними та протизапальними властивостями. Вони корисні в разі фарингіту, тонзиліту, ураження шкіри й ослабленого імунітету.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, якщо вживати жироспалювачі, що належать до спортхарчування, і водночас лежати на дивані – неможливо скинути вагу. Ефект буде помітний лише за поєднання харчування із заняттями спортом.

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