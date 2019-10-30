"Як вона виглядає так молодо?!" 53-річна зірка Голлівуду вразила пікантним фото

53-річна голлівудська актриса Сальма Хайек вкотре довела, що виглядати гарно й свіжо можна в будь-якому віці.

На своїй сторінці в Instagram опублікувала знімок, на якому позує на траві в яскравому купальнику, що підкреслює апетитні форми.

"Мені подобаються черепахи на пляжі", – підписала Хайек під кадром, викликавши захоплення численних шанувальників.

Сальма Хайек на пляжі instagram / salmahayek

Що примітно, актриса не використовувала макіяж, підкресливши природну красу, а з прикрас вибрала лише кільце. Шанувальники звернули увагу, що Сальма виглядає неперевершено в рожево-червоному купальнику.

"Як вам вдається виглядати так молодо", "Богиня", "Така чудова, така гаряча, місіс 40+, о мій Бог", – були в захваті фоловери.

Сальма Хайек з черепахами в купальнику instagram / salmahayek

Сальма Хайек instagram / salmahayek

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі були вражені через оголений знімок із Сальмою Хайек, який актриса присвятила саме шанувальникам.

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