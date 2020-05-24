Як влітку не зіпсувати шкіру обличчя: топ-5 порад

Щоб зберегти красу і молодість, не слід забувати про шкіру обличчя. Адже влітку вона вимагає особливої турботи, коли слід використовувати спеціальні засоби по догляду.

Спеціально для своїх читачок OBOZREVATEL розповідає, як правильно доглядати за шкірою в спекотну літню пору.

1. Більше води

Норма випитої на день води – 1,5-2 літри, проте в теплу пору року потрібно більше рідини, щоб підтримати гідро-ліпідний баланс шкіри.

Як доглядати за шкірою влітку Pixabay

2. Захист від сонця

Влітку обов'язково носіть із собою всюди сонцезахисний крем з високим рівнем захисту SPF і UVA. А щоб захистити шкіру від блакитного випромінювання екранів гаджетів, підберіть крем Blue Light.

3. Очищення

Влітку особливо важливо видаляти залишки макіяжу і ретельно очищати обличчя. Підбирайте засоби, яке підходять вашому типу шкіри. Для жирної шкіри підійдуть гель, який не містить спирту, і тонік для підтримки гідро-ліпідного балансу шкіри. Для сухої шкіри корисною буде пінка для вмивання, що дбайливо очищає шкіру, не стягуючи її.

Влітку важливо підібрати правильні засоби для шкіри обличчя Pixabay

4. Зволоження

Влітку, коли наша шкіра зневоднена через високу температуру, зволожуючі засоби особливо необхідні. Для сухої шкіри важливо регулярно застосовувати креми і сироватки, щоб відновити втрачену вологу. Для жирної шкіри підійдуть креми більш легкої текстури на водній основі, флюїди. Засоби варто наносити двічі на день, щоб зберегти вологу, тонус та еластичність.

5. Користуйтеся некамедогенними засобами

Засоби з догляду за шкірою і вся ваша косметика мають бути некомедогенними. Так, важливо, щоб у них не було силіконів і масляних продуктів, які влітку змішуються з потом, шкірним жиром і пилом і призводять до інфекцій і вугрової хвороби. Прослідкуйте, щоб на етикетці косметики, яку ви купуєте, були позначення oil-free, non-comedogenic, silicone-free.

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