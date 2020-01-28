Як виглядати молодше: п'ять секретів макіяжу, які перемагають старість

Для того, щоб виглядати молодше і свіжіше - можна скористатися деякими секретами б'юті-індустрії.

Так, блиск для губ "прибере" кілька років, а рожеві рум'яна освіжать втомлене обличчя, пише Cosmopolitan.

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Блиск для губ

Блиск додає губам об'єм, який, на жаль, часто йде з віком. Ніжно-рожевий блиск для губ з глітером дуже освіжає шкіру і весь образ в цілому. Для більш вираженого ефекту можна скористатися плампером.

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Легкий загар і рожеві рум'яна

Ніжно-рожевий відтінок з холодним перловим підтоном - б'юті-трюк для всіх, хто хоче виглядати молодше за свої роки. На білосніжній шкірі це працює не гірше, особливо, якщо у рожевих рум'ян кремова текстура.

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Ягідна помада

У кожної дівчини повинна бути хоча б одна помада ідеально підібраного яскравого відтінку. З її допомогою можна відвернути увагу від втомленого погляду, тьмяної шкіри та інших дрібних недоліків, освіживши і омолодив обличчя за секунду.

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Сяючий бронзер

Чим більше вік, тим менше "плоских" матових текстур має бути в макіяжі: це стосується не тільки тонального крему, а й тіней, рум'ян, бронзера.

Тіні і помада одного відтінку

Макіяж в одному відтінку, особливо персиковому або рожевому, освіжає обличчя незалежно від типу.

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