Як виглядати молодше: модні стрижки на літо для жінок після 40

Жінкам, які досягли віку 40 років і старше, дуже важливо підібрати правильну стрижку, яка допоможе повністю змінитися.

Так, за правильного підходу перукаря можна отримати чарівний образ з омолоджуючим ефектом. OBOZREVATEL пропонує звернути увагу на стрижки, які рекомендуються стилістами в цьому сезоні.

Піксі

Ця яскрава стрижка дозволить створити легкий та ніжний образ. Вона легка в укладанні та не забирає багато часу. Піксі вибирають упевнені в собі, цілеспрямовані та активні жінки.

Стрижка піксі Pinterest

Піксі Pinterest

Гарсон

Ця стрижка підходить мініатюрним дамам з ідеальною формою обличчя.

Стрижка гарсон Pinterest

Стрижка гарсон після 40 Pinterest

Гарсон Pinterest

Боб

Ця універсальна стрижка додасть об'єму волоссю, з нею навіть тонке і тьмяне волосся виглядатиме набагато привабливішим. Боб дозволить створити ефектний образ, який не залишиться поза увагою оточуючих.

Стрижка боб Pinterest

Боб після 40 Pinterest

Стрижка боб на хвилястому волоссі Pinterest

Драбинка

Драбинка підійде власницям середнього волосся. Ця стрижка допоможе зробити обличчя візуально більш витонченим і привабливим, крім того, вона підходить практично всім, що примножує її популярність.

Стрижка драбинка Pinterest

Драбинка на хвилястому волоссі Pinterest

Драбинка на середньому волосся Pinterest

Драбинка на довгому волоссі Pinterest

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