Як виглядати молодше: модні стрижки на літо для жінок після 40

Аліна Мельник Краса 02:15, 8.06.2020

Жінкам, які досягли віку 40 років і старше, дуже важливо підібрати правильну стрижку, яка допоможе повністю змінитися.

Так, за правильного підходу перукаря можна отримати чарівний образ з омолоджуючим ефектом. OBOZREVATEL пропонує звернути увагу на стрижки, які рекомендуються стилістами в цьому сезоні.

Піксі

Ця яскрава стрижка дозволить створити легкий та ніжний образ. Вона легка в укладанні та не забирає багато часу. Піксі вибирають упевнені в собі, цілеспрямовані та активні жінки.

Стрижка піксі
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Піксі
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Гарсон

Ця стрижка підходить мініатюрним дамам з ідеальною формою обличчя.

Стрижка гарсон
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Стрижка гарсон після 40
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Гарсон
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Боб

Ця універсальна стрижка додасть об'єму волоссю, з нею навіть тонке і тьмяне волосся виглядатиме набагато привабливішим. Боб дозволить створити ефектний образ, який не залишиться поза увагою оточуючих.

Стрижка боб
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Боб після 40
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Стрижка боб на хвилястому волоссі
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Драбинка

Драбинка підійде власницям середнього волосся. Ця стрижка допоможе зробити обличчя візуально більш витонченим і привабливим, крім того, вона підходить практично всім, що примножує її популярність.

Стрижка драбинка
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Драбинка на хвилястому волоссі
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Драбинка на середньому волосся
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Драбинка на довгому волоссі
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Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приховати недоліки: модні жіночі стрижки після 30.

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