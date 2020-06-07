Як виглядати молодше: модні стрижки на літо для жінок після 40
Жінкам, які досягли віку 40 років і старше, дуже важливо підібрати правильну стрижку, яка допоможе повністю змінитися.
Так, за правильного підходу перукаря можна отримати чарівний образ з омолоджуючим ефектом. OBOZREVATEL пропонує звернути увагу на стрижки, які рекомендуються стилістами в цьому сезоні.
Піксі
Ця яскрава стрижка дозволить створити легкий та ніжний образ. Вона легка в укладанні та не забирає багато часу. Піксі вибирають упевнені в собі, цілеспрямовані та активні жінки.
Гарсон
Ця стрижка підходить мініатюрним дамам з ідеальною формою обличчя.
Боб
Ця універсальна стрижка додасть об'єму волоссю, з нею навіть тонке і тьмяне волосся виглядатиме набагато привабливішим. Боб дозволить створити ефектний образ, який не залишиться поза увагою оточуючих.
Драбинка
Драбинка підійде власницям середнього волосся. Ця стрижка допоможе зробити обличчя візуально більш витонченим і привабливим, крім того, вона підходить практично всім, що примножує її популярність.
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