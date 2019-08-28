Як виглядала Богатирьова до і після пластики: показові фото

Ексміністр охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїса Богатирьова, яку затримали 27 серпня в "Жулянах", у 2007 році зробила пластику.

Багато хто тоді помітив явні зміни в зовнішності на той момент регіоналки. OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися, як виглядала Богатирьова до і після операції.

Богатирьова до і після операції

Що примітно, на той момент вона всіляко заперечувала, що зробила пластику. Богатирьова пояснювала зміни тим, що веде здоровий спосіб життя, не їсть після 18:00, п'є виключно воду. Більш того, вона порадила всім, хто хоче виглядати, як вона, відмовитися від алкоголю, сигарет і кави.

Богатирьова до і після пластики

Пізніше її колеги злили журналістам інформацію, що Раїса Василівна зробила підтяжку обличчя і підборіддя, відкачала жир зі стегон, живота і сідниць. А процедури всі проходила у Швейцарії або Австрії. Щодо цього були розбіжності. Хай там що, але на фото можна чітко побачити, як змінився овал обличчя і підборіддя Богатирьової.

Богатирьова до і після пластичної операції

Як виглядала Богатирьова до і після операції

Раїса Богатирьова до і після

Раїса Богатирьова до і після пластики

Раїса Богатирьова до і після пластичної операції

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Увечері, 28 серпня, Печерський районний суд Києва почав засідання щодо обрання запобіжного заходу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!