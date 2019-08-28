Як виглядала Богатирьова до і після пластики: показові фото

Ексміністр охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїса Богатирьова, яку затримали 27 серпня в "Жулянах", у 2007 році зробила пластику.
Багато хто тоді помітив явні зміни в зовнішності на той момент регіоналки. OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися, як виглядала Богатирьова до і після операції.
Богатирьова до і після операції
Що примітно, на той момент вона всіляко заперечувала, що зробила пластику. Богатирьова пояснювала зміни тим, що веде здоровий спосіб життя, не їсть після 18:00, п'є виключно воду. Більш того, вона порадила всім, хто хоче виглядати, як вона, відмовитися від алкоголю, сигарет і кави.
Богатирьова до і після пластики
Пізніше її колеги злили журналістам інформацію, що Раїса Василівна зробила підтяжку обличчя і підборіддя, відкачала жир зі стегон, живота і сідниць. А процедури всі проходила у Швейцарії або Австрії. Щодо цього були розбіжності. Хай там що, але на фото можна чітко побачити, як змінився овал обличчя і підборіддя Богатирьової.
Богатирьова до і після пластичної операції
Як виглядала Богатирьова до і після операції
Раїса Богатирьова до і після
Раїса Богатирьова до і після пластики
Раїса Богатирьова до і після пластичної операції
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Богатирьову доставили в суд відразу після затримання, але він не ухвалював рішення, оскільки вже було неробочий час. Тому ніч екс-міністр провела в КПЗ.
Як заявив колишній однопартієць Богатирьової Михайло Добкін, вона була готова до того, що її затримають і нібито добровільно прилетіла в Україну, щоб дати свідчення.
У серпні 2016 року Інтерпол припинив розшукові заходи щодо Раїси Богатирьової, але в тому ж році Печерський районний суд Києва повторно дозволив ГПУ почати заочне розслідування проти екс-міністра, після чого її викликали на допит до Києва, але вона не з'явилася.
Увечері, 28 серпня, Печерський районний суд Києва почав засідання щодо обрання запобіжного заходу.
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