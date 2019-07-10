"Як в порно!" Напівголу MARUV рознесли за вульгарні фото

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) опублікувала спокусливі фото. Їх відразу ж розкритикували в мережі.

Так, знімками зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала в купальнику сірого кольору, продемонструвавши свою струнку фігуру.

"Я зарядилася і готова знову працювати", — прокоментувала публікацію MARUV.

MARUV Фото з Instagram

MARUV сексуально позує на камеру Фото з Instagram

MARUV сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нові фото зірки. Вони написали багато негативних коментарів.

Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото MARUV, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Спокуслива MARUV Фото з Instagram

MARUV засвітила груди Фото з Instagram

MARUV сексуально позує на камеру Фото з Instagram

MARUV засвітила груди Фото з Instagram

Спокуслива MARUV Фото з Instagram

MARUV засвітила груди Фото з Instagram

MARUV сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MARUV спровокувала в мережі чутки про свою вагітність. Шанувальники побачили на одному з фото помітний кругленький живіт зірки.

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