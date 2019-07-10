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"Як в порно!" Напівголу MARUV рознесли за вульгарні фото

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Українська співачка MARUV (Анна Корсун) опублікувала спокусливі фото. Їх відразу ж розкритикували в мережі.

Так, знімками зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала в купальнику сірого кольору, продемонструвавши свою струнку фігуру.

"Я зарядилася і готова знову працювати", — прокоментувала публікацію MARUV.

"Як в порно!" Напівголу MARUV рознесли за вульгарні фото

MARUV

Фото з Instagram

"Як в порно!" Напівголу MARUV рознесли за вульгарні фото

MARUV сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Як в порно!" Напівголу MARUV рознесли за вульгарні фото

MARUV сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нові фото зірки. Вони написали багато негативних коментарів.

"Як в порно!" Напівголу MARUV рознесли за вульгарні фото
"Як в порно!" Напівголу MARUV рознесли за вульгарні фото
"Як в порно!" Напівголу MARUV рознесли за вульгарні фото

Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото MARUV, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Як в порно!" Напівголу MARUV рознесли за вульгарні фото

Спокуслива MARUV

Фото з Instagram

"Як в порно!" Напівголу MARUV рознесли за вульгарні фото

MARUV засвітила груди

Фото з Instagram

"Як в порно!" Напівголу MARUV рознесли за вульгарні фото

MARUV сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Як в порно!" Напівголу MARUV рознесли за вульгарні фото

MARUV засвітила груди

Фото з Instagram

"Як в порно!" Напівголу MARUV рознесли за вульгарні фото

Спокуслива MARUV

Фото з Instagram

"Як в порно!" Напівголу MARUV рознесли за вульгарні фото

MARUV засвітила груди

Фото з Instagram

"Як в порно!" Напівголу MARUV рознесли за вульгарні фото

MARUV сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MARUV спровокувала в мережі чутки про свою вагітність. Шанувальники побачили на одному з фото помітний кругленький живіт зірки.

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