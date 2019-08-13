Як у 45 років виглядати на 25: секрети пластичного хірурга

Щоб уповільнити старіння і в 45 років виглядати на 25, фахівці рекомендують розпочинати косметологічний догляд за обличчям та тілом уже з 20-річного віку.

Про профілактику вікових змін, секрети красивої старості та найбільш популярні процедури розповів в ефірі ObozTV пластичний хірург Андрій Якобчук.

Медик порадив молодим дівчатам розпочинати з легких доглядових процедур для обличчя – масок і періодичних пілінгів.

"Робити маленькі кроки в профілактиці старіння потрібно вже з 20 років. Але це не означає, що треба в 20 років обколоти бідну студентку всім, чим можна. Починати потрібно дуже м'яко, дуже плавно. Часом одного візиту до косметолога на рік досить, щоб прийти до 40-50 років у тому вигляді, в якому ви були в 25", – уточнив він.

Більш специфічні процедури, за його словами, можна починати в 25-30 років – коли жінка помічає перші зморшки і зниження тонусу шкіри.

"Правильним буде сходити до косметолога. Зробити ін'єкцію ботокса (від згадки про який чомусь усі продовжують непритомніти), зробити якісь масажі обличчя. Можливо, контурну пластику... Незначну, дуже ніжну, дуже натуральну. І підтримувати це із року в рік", – зазначив Якобчук.

Хірург наголосив, що все потрібно робити планомірно і у відповідності зі своїм віком.

"Якщо не проявляти уваги до своєї зовнішності, а потім прийти в 50 років і сказати: "Лікарю, будь-які гроші, тільки зробіть мене знову 20-річною принцесою"... То це вже не вийде", – попередив він.

"Зморшки вже глибокі, їх просто неможливо розгладити. Тонус м'язів не такий, шкіра не така... Можна поліпшити на 20-30% загальний вигляд. Але аж ніяк не на 70-80%", – пояснив фахівець.

Якобчук приблизно підрахував, що середній бюджет профілактичних і підтримуючих процедур в Україні становитиме максимум 1000 євро на рік:

"Це якщо раз на рік колоти середні дози ботокса, щоб профілактувати глибокі зморшки, зробити підтримку шкіри обличчя – наприклад, біоревіталізацію, щоб підживити шкіру гіалуроновою кислотою. Ботокс коштує близько 300-400 євро, і догляд за шкірою – теж приблизно 200-400 євро".

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Раніше OBOZREVATEL писав про те, що один найважливіших способів підтримувати себе у формі в будь-якому віці – правильне харчування. Так, у віці після 30 років рекомендують виключити з раціону низку продуктів, які прискорюють старіння шкіри і сприяють накопиченню жиру.

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