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12 лютого • оновлено в 18:41
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Як уповільнити старіння: названі продукти, які заборонено їсти жінкам після 30 років

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Після 30 років в жіночому організмі сповільнюються обмінні процеси. Це не дуже позитивно позначається зовнішньому вигляді. У цьому віці скинути зайву вагу стає складніше, а на обличчі з'являються перші зморшки.

Невеликі коригування харчування можуть уповільнити старіння, пише Cosmopolitan. Для того, щоб виглядати краще - слід відмовитися від деяких продуктів.

Як уповільнити старіння: названі продукти, які заборонено їсти жінкам після 30 років

pexels.com

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Солодкий фруктовий йогурт

В одній упаковці міститься 47 грамів цукру - це більше, ніж потрібно людині в день. Після 30 років слід вживати не більше 25 грамів в день.

Як уповільнити старіння: названі продукти, які заборонено їсти жінкам після 30 років

pexels.com

Білий хліб

Білий хліб має мінімальну харчову цінність, високий глікемічний індекс і велику кількість калорій.

Як уповільнити старіння: названі продукти, які заборонено їсти жінкам після 30 років

pexels.com

Фруктовий сік з "пакету"

У цьому напої феноменальна кількість цукру, барвники і нуль вітамінів, тому від таких напоїв можна набрати вагу і навіть зіпсувати шкіру.

Як уповільнити старіння: названі продукти, які заборонено їсти жінкам після 30 років

pexels.com

Випічка

Альтернативні види борошна, рослинне молоко, корисні натуральні підсолоджувачі дозволяють насолоджуватися випічкою без шкоди для здоров'я і краси. Борошняні солодощі, які найчастіше продаються в магазинах містять транс-жири, консерванти, цукор і негативно впливають на організм.

Як уповільнити старіння: названі продукти, які заборонено їсти жінкам після 30 років

pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше австралійський дієтолог Сьюзі барелів заявила, що найменше підходить для ранкового прийому їжі.

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Автор
Марія Дідик
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Звон Владимир
Звон Владимир
Как говорил третьекласник Вовочка: Мария Ивановна, мне бы твои заботы... а дальше по тексту.
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