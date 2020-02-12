Як уповільнити старіння: названі продукти, які заборонено їсти жінкам після 30 років

Після 30 років в жіночому організмі сповільнюються обмінні процеси. Це не дуже позитивно позначається зовнішньому вигляді. У цьому віці скинути зайву вагу стає складніше, а на обличчі з'являються перші зморшки.

Невеликі коригування харчування можуть уповільнити старіння, пише Cosmopolitan. Для того, щоб виглядати краще - слід відмовитися від деяких продуктів.

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Солодкий фруктовий йогурт

В одній упаковці міститься 47 грамів цукру - це більше, ніж потрібно людині в день. Після 30 років слід вживати не більше 25 грамів в день.

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Білий хліб

Білий хліб має мінімальну харчову цінність, високий глікемічний індекс і велику кількість калорій.

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Фруктовий сік з "пакету"

У цьому напої феноменальна кількість цукру, барвники і нуль вітамінів, тому від таких напоїв можна набрати вагу і навіть зіпсувати шкіру.

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Випічка

Альтернативні види борошна, рослинне молоко, корисні натуральні підсолоджувачі дозволяють насолоджуватися випічкою без шкоди для здоров'я і краси. Борошняні солодощі, які найчастіше продаються в магазинах містять транс-жири, консерванти, цукор і негативно впливають на організм.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше австралійський дієтолог Сьюзі барелів заявила, що найменше підходить для ранкового прийому їжі.

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