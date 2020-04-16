Як укласти волосся за допомогою олівця: названий несподіваний спосіб

Популярна блогерша Бріттані Ксав'є показала, як зробити красиву укладку за допомогою простого олівця і зняла процес на камеру.

Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі TikTok.

pexels.com

Згідно рекомендацій жінки, для отримання потрібного ефекту слід взяти тонке пасмо волосся, обгорнути його навколо олівця і нагріти випрямлячем.

@ brittany.xavier we tried pencil curls for the first time ... @ jadyn.xavier 💁🏻♀️ ## hair ## curls ## hairstyle ## hairtutorial ♬ original sound - paradiisedd

Користувачі мережі захопилися пишним укладанням дитини, публікація стала вірусною і набрала більше 1,6 мільйона переглядів.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

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