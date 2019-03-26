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"Як стриптизерка": Бузову жорстко рознесли за відео з концерту

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Скандальна російська співачка, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова поділилася з шанувальниками вульгарним відео. Так, його одразу ж розкритикували в мережі.

Ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона постала в досить відвертому вбранні, який багатьом нагадав порно-костюм.

"Твер ви любов. Нарешті я доїхала до вас, і довгоочікуваний концерт відбувся. Їду додому, наповнена вашою любов'ю", — підписала публікацію Бузова.

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Шанувальники Ольги бурхливо відреагували на відео і розкритикували зірку в мережі.

"Це що, БДСМ шоу?", "Діти дивляться, соромно повинно ж бути", "Знову ти гола, Олю", "Коли вже дупу прикриєш", "Як у таких порно-образах на сцену виходити? Там же є діти", "Як стриптизерка", — прокоментували люди.

"Як стриптизерка": Бузову жорстко рознесли за відео з концерту
"Як стриптизерка": Бузову жорстко рознесли за відео з концерту
"Як стриптизерка": Бузову жорстко рознесли за відео з концерту
"Як стриптизерка": Бузову жорстко рознесли за відео з концерту
"Як стриптизерка": Бузову жорстко рознесли за відео з концерту
"Як стриптизерка": Бузову жорстко рознесли за відео з концерту

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальна російська співачка, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова публічно зганьбилася під час свого концерту. У мережі опублікували фрагмент відео з виступу, де вона забула, що співає під фонограму.

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Особа
Ольга Бузова
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