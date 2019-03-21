Як прокинутися красивою за пару хвилин: топ-5 б'юті-звичок

Багато жінок вранці насилу можуть змусити себе встати раніше, щоб навести лоск перед роботою. Існують б'юті-ритуали, які займуть менше хвилини, якщо їх взяти за звичку.

Як привести себе в порядок вранці, якщо на це не вистачає часу, розповіла популярна Youtube-блогер Еліна Гейман в коментарі Cosmopolitan.

Масаж за 30 секунд

масаж рук pixabay

Різке пробудження з будильником є шкідливим для здоров'я, але проблема полягає в тому, що важко знов не провалитися назад, якщо дати собі "ще пару хвилин". Щоб не піддатися спокусі, протягом 30 секунд потрібно зробити масаж рук. Стимуляція долонь і пальців допоможе організму прокинутися.

Обличчя без набряків за 10 секунд

сон pixabay

З вечора потрібно заморозити у формочках мінеральну воду або відвар трав. Після пробудження протерти обличчя кубиком льоду. Це прибере залишки сну, набряклість і забезпечить приплив крові до шкіри. Топ-моделі використовують екстремальний варіант: опускають обличчя в тазик з льодом на 30 секунд. Але ця процедура підходить тільки тим, у кого немає проблем з судинами.

Масаж стоп за 60 секунд

Після пробудження потрібно витратити пару хвилин на масаж п'ят. На стопах знаходиться багато точок, відповідальних за роботу різних органів. Для ледачих - постояти на масажному килимку.

Міні-пілінг за 20 секунд

Міні-пілінг губ allWomens

Сухою зубною щіткою (м'якою) 20 секунд помасажувати губи, після чого нанести крем або кокосове масло. Для збільшення обсягу можна використовувати масло перцевої м'яти.

Прибрати наелектризовані волосся за 20 секунд

Волога серветка зможе укласти волосся. Її можна надіти на щітку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар дерматолог-косметолог Світлана Рогаль розповіла, які косметичні процедури потрібно робити навесні.

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