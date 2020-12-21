Як проходили конкурси краси в СРСР: у мережі показали фото
Конкурси краси в СРСР проходили дуже вражаюче, а витонченість учасниць заворожує і по сьогоднішній день. Перший такий захід відбувся під назвою "Московська красуня-88". Так, переможницею стала Маша Калініна.
Але як виявилося, раніше вже проходив подібний конкурс завдяки виданню "Московський комсомолець" – у ньому перше місце зайняла Марія Глазовська, пише LiveJournal. Детальніше про проведення змагань – читайте далі в матеріалі.
У 1987 році відбувся конкурс під назвою "Одеситка – ось вона яка". Його переможницею стала Наталія Атаманова.
Крім "Московської красуні-88", цього ж року проходили такі заходи:
"Міс Одеса-88";
"Міс Рига-88";
"Фрунзенські красуні-88";
"Сурська красуня-88".
Так, Міс Одесою у 1988 році стала Наталія Буряк.
Міс Рига – старшокласниця Синтія Йенерте.
Фрунзенська красуня – Валерія Решетнікова.
Сурська красуня – Олена Кузнєцова.
Московська красуня – Маша Калініна.
Також відомо, що перші конкурси краси в СРСР пройшли ще у середині 60-х. У новосибірському Академмістечку щорічно 8 березня з 1965-1968 роки проводився конкурс "Міс-Інтеграл".
Найвідоміша учасниця цього конкурсу – Ірина Алфьорова, яка, будучи ще школяркою, брала участь в "Міс-Інтеграл-68" – їй віддали титул "Міс-Преса".
Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 рік тому відбувся перший всесоюзний конкурс краси "Міс СРСР-1989", учасницями якого стали 35 дівчат-переможниць міських, обласних та регіональних конкурсів.