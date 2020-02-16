Як прибрати набряк очей за 10 хвилин: топ-5 ефективних способів

Найчастіше набряклість очей виникає через неправильний спосіб життя. Брак сну, алкоголь, куріння, солона їжа провокують застій рідини в організмі, що проявляється у набряках повік.

OBOZREVATEL розповість своїм читачкам, як прибрати набряк очей зранку за 10-15 хвилин.

1. Огірки

Огірки чудово допоможуть вирішити проблему, адже вони містять флавоноїди і антиоксиданти, які борються з набряками, почервонінням і роздратуванням. Огірок бажано використовувати холодний.

Як прибрати набряклість очей Pinterest

Натріть його на тертці, загорніть у шматок бинта або марлі і прикладіть до повік на 15 хвилин. Також можна використовувати кружечки огірка. Але в натертому вигляді він більш ефективний.

2. Лід

Кубики льоду, особливо заморожений трав'яний чай, відмінно справляються з набряками повік. Найкращий вибір – шавлія і ромашка. Кубик такого льоду загорніть у бинт і прикладіть до закритих повік на пару хвилин. Якщо очам стане занадто холодно, зробіть невелику перерву і знову прикладіть холод.

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У тому випадку, якщо льоду у вас немає, згодяться звичайні ложки. Потримайте їх кілька хвилин під струменем холодної води, потім прикладіть їх до повік. Щойно ложки нагріються, знову охолодіть їх.

3. Масаж

Ще один дієвий спосіб прибрати набряк – масаж. Закрийте очі і вказівними пальцями масажуйте верхню частину перенісся – там, де зазвичай сідають окуляри. Плавно рухайтеся вгору, до зовнішнього краю брів. Це краще робити великими пальцями. Після масажу ідеально буде прикласти патчі для очей.

Як прибрати набряк очей pixabay.com

4. Картопля

Картопля допоможе прибрати не лише набряклість, але й темні кола навколо очей. Антиоксиданти і вітамін К, які містить картопля, зміцнюють судини, надають шкірі здоровий колір, тон і позбавляють зайвої рідини.

Як прибрати набряклість очей Pinterest

Щоб зняти набряклість з очей, можна використовувати як картопляні слайси, так і примочки з натертою картоплею. Прикладати протягом 15 хвилин.

5. Алое

Сік алое допоможе підвищити тонус шкіри, позбутися від "мішків" під очима і поліпшити циркуляцію крові. Наносьте його прямо на набряки, уникаючи потрапляння в очі. Змивати сік алое не треба: він швидко вбирається, не залишаючи жодних слідів.

Як прибрати набряк очей Pinterest

Відзначимо, якщо ви систематично страждаєте від набряклості очей, обов'язково зверніться до лікаря. Це може бути симптомом різних захворювань: ниркових, ендокринних або серцевих.

Для профілактики набряків спробуйте відкоригувати свій спосіб життя: більше спіть і відпочивайте, правильно харчуйтеся і намагайтеся не нервувати.

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