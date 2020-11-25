Як правильно обрати гребінець: секрети від експерта по волоссю

У холодну пору року догляд за волоссям особливо важливий і величезну роль в цьому процесі відіграє правильний вибір гребінця.

Разом з фахівцем по волоссю – креативним директором та співвласником салону Long & Short, дипломантом перукарень академій України, Німеччини, Швеції, Великобританії, США і переможцем міжнародних чемпіонатів Олександром Шевченком OBOZREVATEL розбирався, як правильно обрати гребінець, на що звернути увагу і які є секрети догляду за волоссям.

Секрети правильного вибору: види гребінців

Олександр Шевченко www.instagram.com/sheva.hair

Експерт зазначає – перш за все, необхідно визначитися, для якмх цілей нам потрібен гребінець. Для цього він поділив їх на декілька видів:

Для мокрого волосся. Такі гребінці використовуються при нанесенні кондиціонерів або масок, після миття, перед сушінням. Як правило, вони мають нейлонові щетинки з штучних матеріалів, які не вбирають органічні частинки. Крім того, такі гребінці відрізняються й антибактеріальним ефектом.

Для сухого волосся. Тут, як зазначив експерт, також необхідні гребінці зі штучною щетиною, але з ефектом антистатика, який допомагає розплутувати волосся, але не електризувати його.

Гребінці з просоченнями, у яких щетинки можна обробити спеціальними засобами для догляду за волоссям.

Гребінець для сушки волосся. З основою, яка продувається, призначений для прикореневої сушки, він незамінний при створенні об'єму біля коріння волосся. Щетинки у нього повинні бути м'які, із захистом у вигляді кульок, щоб не травмувати шкіру голови.

Гребінець браш. Цей гребінець необхідно виділити окремо, оскільки він є приладом для укладання, підкручування та вирівнювання волосся. Однак, експерт повідомляє – при виборі потрібно врахувати два аспекти:

Покриття металевого барабана повинно бути керамічним або турмаліновим. В такому випадку волосся будуть захищені від дотику з металом, це поліпшить і процедури для волосся, а також захистить від термічного впливу.

Щетина. Щетину на гребінці браш потрібно обирати суворо за типом волосся. Якщо волосся тонке – необхідний м'який гребінець, якщо середньої товщини – середній, для жорсткого волосся необхідна й жорстка щітка, відповідно.

Секрет правильного використання: гігієна гребінця

Олександр Шевченко зазначає, що мало вибрати для себе відповідний гребінець, необхідно також стежити за його гігієною та мити щітку для волосся з миючим засобом. Водночас, деякі фахівці стверджують, що робити це слід кожен раз після використання гребінця.

Наш експерт не такий категоричний, тому повідомляє, що для чистоти досить промивати гребінець з миючим засобом раз на тиждень. Робити це потрібно тому, що на брудній розчісці скупчуються органічні частинки, які можуть стати причиною лупи, збільшення жиру на шкірі та зміни мікрофлори.

Секрети догляду за волоссям від експерта Олександра Шевченко

Гребінцем здоров'я волосся не закінчується. Тому, експерт назвав нам три своїх "фірмових" секрета по догляду за волоссям.

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Тр и головні секрети догляду за волоссям:

Ідеальний шампунь. При виборі шампуню необхідно звернути увагу не тільки на тип волосся, але й на тип шкіри голови. Тому обирати слід той шампунь, який максимально враховує обидва чинники, тільки в такому випадку можна забезпечити якісний догляд.

Зволоження та харчування. Експерт зазначив, що це помилка багатьох жінок – обрати лише один засіб: або зволожуючий, або поживний. Натомість, виходить зворотний ефект.

Волоссю потрібні як жиророзчинні компоненти – це вітаміни, мікроелементи, так і водорозчинні – це, зокрема, кератин, який входить в структуру волосини. Тому, щоб волосся не страждало, необхідно чергувати і харчування, і зволоження, з чим добре справляються маски.

Масло для кінчиків. Багато хто звертає увагу тільки на корені та довжину волосся, купуючи всілякі засоби для них, але забувають про кінчики. Проте, масло необхідно, щоб заповнити ліпіди – спеціальний жировий шар волосини, без якого та може зруйнуватися.

Порада для пофарбованого, освітленого та мелірованого волосся

Цей тип волосся експерт виділив окремо, оскільки після фарбування волосся часто стає сухим. Справа не тільки в частому митті, але й в нестачі ліпідного шару, який виконує захисну функцію волосся. Щоб заповнити його дефіцит, необхідно наносити краплю натурального масла для догляду на кінчики та розчісувати щіткою з натуральною щетиною. Тоді фарбоване волосся ви вбережете від ламкості та сухості.

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