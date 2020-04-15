Як правильно купатися в Чистий четвер: названий найкращий час

Чистий четвер або Страсний четвер у 2020 році випадає на 16 квітня. У цей день християни вшановують Таємну Вечерю Ісуса Христа з 12 апостолами, на якій Спаситель зробив обмивання ніг своїх учнів.

Чистий четвер має глибоке сакральне значення для християн. Зокрема, з його настанням прийнято очищати душу, помисли, тіло і навколишнє оточення. Однією з найвідоміших традицій в Страсний четвер є купання – християни вірять в те, що вода в цей день має унікальні цілющі і очисними властивостями.

OBOZREVATEL вирішив розповісти, як правильно купатися в Чистий четвер і що означає цей звичай.

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Чому прийнято купатися в Чистий четвер

Вважається, що вся вода в Великий четвер – свята і має лікувальні властивості. Віруючі в цей день приймають душ, ходять в лазню, занурюються у водойми. При цьому принципово важливо мати чисті помисли і усвідомлено відмовитися від негативних і гріховних думок.

У Чистий четвер вода може змити всі гріхи і неприємності, які накопичилися за минулий рік. Обов'язковою дією під час обмивання є щире читання молитви. Віруючі при цьому звертаються до Бога з проханням вигнати зі свого життя всі печалі і погані думки, а також захистити від негативного посилу недоброзичливців.

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Як і коли правильно митися в Чистий четвер

Водні процедури рекомендується приймати в ніч на четвер, до настання світанку, і вже в чистими думками лягати спати.

Сімейні обряди в Чистий четвер проводяться також і вранці – кожен з членів сім'ї після пробудження повинен вмитися зі срібної монетки або ложки. Вважається, що подібне умивання обдаровує людину не тільки міцним здоров'ям, але і красою та молодістю. Хворих в цей день умивають з позиченого у сусідів срібла.

Щоб "зарядити воду" для вмивання, потрібно в посудину опустити срібні вироби — ложки, прикраси — і залишити їх у воді на ніч.

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