Як позбутися другого підборіддя: названі способи

Друге підборіддя відразу видає або додає вік, а ліфтинг обличчя або філери можуть вирішити проблему тільки на час.

Для того, щоб прибрати друге підборіддя досить щодня виконувати кілька простих вправ самомасажу, пише "Cosmopolitan".

Опрацюйте під'язиково-щелепні м'язи: великим і вказівним пальцями захопіть групу м'язів рівно під підборіддям, плавними рухами вліво-вправо розминайте м'язи протягом однієї хвилини. Для ефективності таку вправу слід повторювати не менше 3 разів протягом дня.

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Далі, зігніть вказівний палець гачком, зафіксувавши його великим пальцем, і почніть немов підвертати шкіру всередину до зубів. Пройдіться по всьому контуру обличчя 3 рази.

pexels.com

Також, слід розминати бічні м'язи шиї захопивши м'яз пальцями і плавними рухами масажуючи його по всій поверхні протягом 1-2 хвилин.

Під час наступної вправи слід широко посміхнутися і кивати головою, повертаючи її з боку в бік протягом хвилини.

pexels.com

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