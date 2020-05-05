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6 травня • оновлено в 07:13
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Як позбутися другого підборіддя: названі способи

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Друге підборіддя відразу видає або додає вік, а ліфтинг обличчя або філери можуть вирішити проблему тільки на час.

Для того, щоб прибрати друге підборіддя досить щодня виконувати кілька простих вправ самомасажу, пише "Cosmopolitan".

Як позбутися другого підборіддя: названі способи

Опрацюйте під'язиково-щелепні м'язи: великим і вказівним пальцями захопіть групу м'язів рівно під підборіддям, плавними рухами вліво-вправо розминайте м'язи протягом однієї хвилини. Для ефективності таку вправу слід повторювати не менше 3 разів протягом дня.

Як позбутися другого підборіддя: названі способи

pexels.com

Далі, зігніть вказівний палець гачком, зафіксувавши його великим пальцем, і почніть немов підвертати шкіру всередину до зубів. Пройдіться по всьому контуру обличчя 3 рази.

Як позбутися другого підборіддя: названі способи

pexels.com

Також, слід розминати бічні м'язи шиї захопивши м'яз пальцями і плавними рухами масажуючи його по всій поверхні протягом 1-2 хвилин.

Під час наступної вправи слід широко посміхнутися і кивати головою, повертаючи її з боку в бік протягом хвилини.

Як позбутися другого підборіддя: названі способи

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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