Як позбутися целюліту: названо топ-7 ефективних способів

Українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як позбутися целюліту.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Як прибрати целюліт? Харчування — це основа в цьому випадку. Але ще є і зовнішні інструменти, які можна застосовувати та підключати до нього", — зазначила Усенко.

Фото: edinstvennaya.ua

За словами дієтологині, потрібно займатися спортом і контролювати кількість кроків, які ви проходите протягом дня — мінімум має бути 10000. Крім того, робити масажі. Але не тільки антицелюлітні, але і для загального тонусу організму.

Також Усенко порадила підтримувати гормональний баланс, висипатися і зменшити стрес у своєму житті.

"Мінімізація стресу — частина способу життя, як тільки ми менше стресуємо, відразу все проходить в організмі інакше", — зазначила дієтологиня.

Фото: ivona.bigmir.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, які продукти допомагають позбутися зайвого жиру і схуднути.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!