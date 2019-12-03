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3 грудня • оновлено в 14:22
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Як позбутися целюліту: названо топ-7 ефективних способів

1.1т
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Українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як позбутися целюліту.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Як прибрати целюліт? Харчування це основа в цьому випадку. Але ще є і зовнішні інструменти, які можна застосовувати та підключати до нього", — зазначила Усенко.

Як позбутися целюліту: названо топ-7 ефективних способів

Фото: edinstvennaya.ua

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За словами дієтологині, потрібно займатися спортом і контролювати кількість кроків, які ви проходите протягом дня — мінімум має бути 10000. Крім того, робити масажі. Але не тільки антицелюлітні, але і для загального тонусу організму.

Як позбутися целюліту: названо топ-7 ефективних способів

Також Усенко порадила підтримувати гормональний баланс, висипатися і зменшити стрес у своєму житті.

"Мінімізація стресу частина способу життя, як тільки ми менше стресуємо, відразу все проходить в організмі інакше", — зазначила дієтологиня.

Як позбутися целюліту: названо топ-7 ефективних способів

Фото: ivona.bigmir.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, які продукти допомагають позбутися зайвого жиру і схуднути.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
харчування
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