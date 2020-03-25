Як підстригтися вдома під час карантину: інструкція

У зв'язку з карантином через кронавірус у містах закрилися зокрема й салони краси. Однак стилісти стверджують, що це не біда, адже зачіску і навіть стрижку можна зробити і не виходячи з дому.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Водночас, перш ніж діяти, перукарка Натаніель Хокінс рекомендує зробити три глибокі вдихи й оцінити "критичність" ситуації з волоссям. Про це повідомляє BAZAAR.

"Чубчик росте повільно, а помилки в ньому важко приховати. Якщо ви хочете поекспериментувати із зачіскою, я рекомендую пофарбувати волосся, аніж підстригати його", – підкреслила вона.

Стрижку можна зробити і не виходячи з дому

А ось для тих, хто дійсно зважиться обрізати чубчик у домашніх умовах, Хокінс дає такі рекомендації:

1. Не використовуйте канцелярські ножиці

"Важливо використовувати правильні ножиці для стрижки волосся, у них повинні бути гострі леза", – зазначає перукарка.

Якщо ж у вас немає відповідних ножиць для волосся або часу, щоб замовити їх у мережі, майстриня пропонує використовувати тканинні ножиці, адже вони гостріші.

2. Не підстригайте вологе волосся

За словами Хокінс, мокре волосся має тенденцію бути довшим за сухе, тому його легко обрізати занадто коротко. Якщо ж висушите волосся феном, то зможете врахувати його товщину і довжину.

Не використовуйте для стрижки канцелярські ножиці top100beauty.ru

3. Не поспішайте

Підстригати чубчик перукарка-стилістка радить поступово, не обрізаючи занадто великі пасма, оскільки так буде простіше регулювати довжину або зупинити процес, якщо результат не сподобається.

4. Підстригайте чубчик під кутом

"Замість того, щоб обрізати його прямою лінією, тримайте ножиці так, щоб вони розрізали волосся під кутом – так роблять у салонах. Тоді чубчик не буде виглядати суто прямим", – стверджує Хокінс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти з Італії порадили якнайкраще використовувати вільний час на карантині у зв'язку з пандемією нового коронавірусу COVID-19.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!