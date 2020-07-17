Як підібрати стрижку під форму обличчя: поради жінкам
Жінки часто полюбляють експериментувати зі своїм волоссям: без причини або щоб позбутися неприємних спогадів. Проте інколи нова стрижка не принесе очікуваної легкості, а навпаки – тільки нашкодить зовнішності.
Перш ніж наважитися на нову стрижку, варто врахувати форму свого обличчя. Тоді зачіска підкреслить ваші переваги і замаскує недоліки. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися, як підібрати ідеальну стрижку під форму свого обличчя.
Овальне обличчя
Овальна форма – універсальна в усіх аспектах. Тому можете сміливо експериментувати з зачісками. У залежності від віку жінки можуть зупинити свій вибір на консервативному каре або екстравагантному пікс, традиційній структурі волосся або оригінальної асиметрії.
Кращі зачіски для обличчя-овала: боб довжиною до підборіддя, довге хвилясте волосся й каре з недбалими пасмами.
Кругле обличчя
Головне завдання стрижки – скорегувати повноту обличчя і візуально витягнути форму голови. Гарний вигляд матиме помітний об'єм у зоні маківки чи біля скронь. За бажанням, скорегувати форму допоможе густа чілка.
Не підійде стрижка боб з коротким чубчиком та гладенька піксі. Також не обирайте кучеряве волосся середньої довжини, кінський хвіст та градуювання.
Квадратне обличчя
Головне завдання – звузити обличчя. Щоб пом’якшити різкі лінії, варто надавати перевагу довгій стрижці, яка приховує вуха, або пишній зачісці з об’ємними хвилями чи завивкою. Прямий чубчик, випрямлені пасма та ультракоротка стрижка не підійде.
Прямокутне обличчя
Для такої форми важливо пом’якшити кути, зробити прямокутник не таким помітним, візуально скоротити відстань між чолом і підборіддям. Підійде багатошарова стрижка або зачіска із завитим волоссям. Пряме волосся, що розпущене по обидва боки обличчя, "зализаності" та високо посаджені зачіски з начісуванням зроблять ваше обличчя ще довшим.
Трикутне обличчя
Щоб звузити чоло і розширити нижню частину обличчя, ідеально підійде каре з косим чубчиком. Краще відмовитися від короткої стрижки з об’ємною верхівкою, гладкого і прямого волосся, зачесаного назад.
Грушоподібне обличчя
Небажано стригти волосся надто коротко, а особливо в зоні вух. Візуально змінити пропорції цього типу обличчя може і густий чубчик. Асиметричні стрижки також підійдуть. Для короткого волосся кращим варіантом стане традиційний боб або його подовжена версія.
Ромбоподібне обличчя
Щоб чоло здавалось більшим, а овал обличчя – не таким витягнутим, обирайте зачіски з проділом на боці, косим подовженим та пишним чубом. Забудьте про прямий проділ, гладенькі пласкі чубчики, пишні високі зачіски, особливо з зайвим об’ємом на маківці, короткі стрижки вище підборіддя.
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