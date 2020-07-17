Як підібрати стрижку під форму обличчя: поради жінкам

Жінки часто полюбляють експериментувати зі своїм волоссям: без причини або щоб позбутися неприємних спогадів. Проте інколи нова стрижка не принесе очікуваної легкості, а навпаки – тільки нашкодить зовнішності.

Перш ніж наважитися на нову стрижку, варто врахувати форму свого обличчя. Тоді зачіска підкреслить ваші переваги і замаскує недоліки. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися, як підібрати ідеальну стрижку під форму свого обличчя.

Овальне обличчя

Овальна форма – універсальна в усіх аспектах. Тому можете сміливо експериментувати з зачісками. У залежності від віку жінки можуть зупинити свій вибір на консервативному каре або екстравагантному пікс, традиційній структурі волосся або оригінальної асиметрії.

Кращі зачіски для обличчя-овала: боб довжиною до підборіддя, довге хвилясте волосся й каре з недбалими пасмами.

Овальне обличчя blog.pokupon.ua

Кругле обличчя

Головне завдання стрижки – скорегувати повноту обличчя і візуально витягнути форму голови. Гарний вигляд матиме помітний об'єм у зоні маківки чи біля скронь. За бажанням, скорегувати форму допоможе густа чілка.

Не підійде стрижка боб з коротким чубчиком та гладенька піксі. Також не обирайте кучеряве волосся середньої довжини, кінський хвіст та градуювання.

Кругле обличчя Pix-feed

Квадратне обличчя

Головне завдання – звузити обличчя. Щоб пом’якшити різкі лінії, варто надавати перевагу довгій стрижці, яка приховує вуха, або пишній зачісці з об’ємними хвилями чи завивкою. Прямий чубчик, випрямлені пасма та ультракоротка стрижка не підійде.

Квадратне обличчя Pix-feed

Прямокутне обличчя

Для такої форми важливо пом’якшити кути, зробити прямокутник не таким помітним, візуально скоротити відстань між чолом і підборіддям. Підійде багатошарова стрижка або зачіска із завитим волоссям. Пряме волосся, що розпущене по обидва боки обличчя, "зализаності" та високо посаджені зачіски з начісуванням зроблять ваше обличчя ще довшим.

Прямокутне обличчя Good House

Трикутне обличчя

Щоб звузити чоло і розширити нижню частину обличчя, ідеально підійде каре з косим чубчиком. Краще відмовитися від короткої стрижки з об’ємною верхівкою, гладкого і прямого волосся, зачесаного назад.

Трикутне обличчя Getty

Грушоподібне обличчя

Небажано стригти волосся надто коротко, а особливо в зоні вух. Візуально змінити пропорції цього типу обличчя може і густий чубчик. Асиметричні стрижки також підійдуть. Для короткого волосся кращим варіантом стане традиційний боб або його подовжена версія.

Грушоподібне обличчя Getty

Ромбоподібне обличчя

Щоб чоло здавалось більшим, а овал обличчя – не таким витягнутим, обирайте зачіски з проділом на боці, косим подовженим та пишним чубом. Забудьте про прямий проділ, гладенькі пласкі чубчики, пишні високі зачіски, особливо з зайвим об’ємом на маківці, короткі стрижки вище підборіддя.

Ромбоподібне обличчя blog.pokupon.ua

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