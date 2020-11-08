Як підготувати свій організм до холодів: поради фахівців

Із настанням холодів необхідно подбати багато про що – про імунітет, про захист шкіри й волосся, про нормальну роботу травної системи, і про те, як не набрати зайві кілограми.

Щоб уникнути проблем, фахівці рекомендують уже зараз готуватися й починати профілактику заздалегідь, коли до зими залишився майже місяць.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL імунологиня, дієтологиня та косметологиня розповіли, як підготувати свій організм до холодів.

Як захистити організм від вірусів: поради від імунологині Віри Сем'янчук

Імунологиня Віра Сем'янчук. Instagram dr.semianchukvira

1. Дотримуйтеся засобів індивідуальної гігієни і захисту

З огляду на те, що завершення пандемії COVID-19 буде не скоро, варто дотримуватися елементарних засобів індивідуальної гігієни та захисту. Не потрібно фанатично обробляти й стерилізувати все навколо, але дистанція, миття рук і носіння маски в людних місцях необхідні.

2. Загартовуйте організм

На жаль, у світі не знайдено "золотих" таблеток, які могли б уберегти людину від зараження вірусними інфекціями. Тому варто привчати організм до загартовування заздалегідь.

3. Раціонально харчуйтеся взимку

Взимку наше харчування повинно бути переважаючим. Адже достатня кількість натуральних вітамінів і мікроелементів позитивно впливають на роботу імунної системи.

4. Контролюйте рівень вітаміну Д в організмі

Важливо пам'ятати, що низький рівень вітаміну Д в організмі сприяє частим ГРВІ. У таких випадках буде доречним додатковий його прийом (оскільки з їжею надходить мінімальна кількість, а сонячних променів недостатньо взимку).

Як захистити організм від вірусів. Depositphotos

5. Дотримуйтеся режиму дня

Обов'язково врегулюйте свій режим активності й відпочинку. Виснаження та недосипання не покращують опірність організму.

6. Робіть своєчасну вакцинацію

Зараз варто провести вакцинацію від сезонного грипу (адже його симптоми і COVID-19 дуже схожі й нашарування обох інфекцій має високі ризики важких ускладнень). Також корисна вакцинація проти пневмококової інфекції. Вона запобігає розвитку бактеріальних ускладнень, викликаних на тлі ГРВІ (отиту, пневмонії, менінгіту).

7. Не вживайте препарати "для імунітету"

Практики використання таких препаратів у розвинених країнах немає через відсутність ефекту або зовсім приховані ризики віддалених несприятливих наслідків. Тому, як імунологиня, не раджу вам це робити.

Як підтримувати фігуру та не набрати зайві кілограми: поради від дієтологині Світлани Фус

Дієтологиня Світлана Фус. Instagram dietolog.fus

1. Дотримуйтеся режиму харчування

Дуже важливо, особливо в холодну пору року, не допускати гострого почуття голоду. Коли ми хочемо їсти, ми відчуваємо слабкість, сонливість, починаємо мерзнути. А з'їдена вчасно їжа дає прилив енергії, підвищує працездатність. Крім того, якщо ми нормально харчуємося вдень, тоді вечір не відчуємо сильного голоду і не переїдатимемо.

2. Контролюйте температуру їжі

Важливо, щоб у холод "обігрів" йшов також зсередини. Їсти дуже гаряче не рекомендується, некорисно для шлунка. А ось тепла їжа добре насичує і зігріває. І якщо немає можливості їжу підігріти, можна брати її на роботу в термосі або до такої їжі додати теплий напій. Наприклад, з імбиром і лимоном без цукру.

3. Вживайте достатню кількість білка

Від того, наскільки наш організм забезпечений білком, що надходить з їжею, залежить робота імунної системи, синтез гормонів, стан наших м'язів і шкіри. Якщо в раціоні білка мало, імунітет слабшає, змінюється гормональний фон, шкіра втрачає тонус, виснажуються м'язи. Тому щодня ми повинні себе забезпечувати достатньою кількістю білка: риба, яйця, птиця, м'ясо й молочні продукти. Надходить білок і з кашами, бобовими, хлібом із цілісного зерна, картоплею. І обов'язково до цих продуктів потрібно додавати овочі, які зроблять прийом їжі повноціннішим.

Здорова їжа – запорука міцного імунітету. Depositphotos

4. Не забувайте про вітамін С

У холодну пору року він буде підтримувати імунітет, зміцнювати судини, захищати шкіру. Це практично єдиний вітамін, який не синтезується в організмі людини і повинен надходити з їжею. Влітку його дуже багато в свіжих овочах, зелені, ягодах і фруктах. Для того, щоб не зменшувати його надходження в організм восени, а потім і взимку, необхідно включати у раціон цитрусові, ківі, заморожені ягоди, квашені овочі. Досить з'їсти 2 ківі і 1 апельсин, щоб отримати добову дозу вітаміну С. Соки пити не рекомендується, оскільки багато кислоти й глюкози. Це шкідливо не тільки для фігури, але й шлунка. Але якщо вже пити, то тільки склянку свіжовичавленого соку, розведеного 1:1 водою і не більше 1 рази на день.

5. Додавайте у раціон складні вуглеводи

Взимку нам необхідні складні вуглеводи. Це основний постачальник енергії в наш організм. Їх дефіцит може призвести до порушення роботи щитовидної залози, яка регулює інтенсивність обміну речовин. Тому в зимове меню, крім овочів і фруктів, потрібно обов'язково додавати злаки. Складні вуглеводи – це каші, цільнозерновий хліб, макарони твердих сортів. Вони не тільки забезпечать енергією, але й підтримуватимуть тривалий час почуття ситості.

Додайте складні вуглеводи для підтримки фігури взимку. Depositphotos

6. Не забувайте про жири

Взимку в раціоні має бути достатня кількість корисних жирів, які ми отримуємо з молочних продуктів, яєць, риби, горіхів, насіння, авокадо, рослинних олій. Жири потрібні для синтезу гормонів, збереження вологи в суглобах і шкірі. Вони є джерелом дуже важливих для організму жиророзчинних вітамінів. Наприклад, вітамін А необхідний для підтримки захисних функцій легких, слизових оболонок і шкіри від інфекцій, а вітамін Д – для міцності кісток. Тому не рекомендується "сидіти" на низькожирових дієтах. Це шкідливо будь-коли, а в сезон холодів особливо.

7. Контролюйте питний режим

Нестача рідини в організмі веде до порушення обміну речовин. Крім того, волосся й шкіра стає тьмяними і сухими. З'являються болі й хрускіт у суглобах, проблеми з хрящами і міжхребцевими дисками через відкладення солей. Цей напій нам потрібен для роботи органів кровообігу, травлення, нервової системи. Потреба у воді в холодні місяці близько 30 мл на 1 кг маси тіла. Половину цього об'єму ми повинні отримувати з їжі – супи, теплі напої, фрукти, овочі та інші продукти. Друга половина повинна надходити у вигляді чистої питної води. Взимку рекомендується пити воду теплою. І ще одна порада: розподіліть весь об'єм цього напою на день і пийте його невеликими порціями.

8. Додайте фізичне навантаження

Щоб підтримувати нормальну роботу імунної системи, допомагають боротися з осінньою нудьгою і стресом регулярні фізичні навантаження.

Як доглядати за шкірою обличчя: поради від косметологині Стефані Білусяк

Косметологиня Стефані Білусяк. Instagram cosmetolog_if

1. Переходьте на додатковий захист для шкіри

У холод просто зволожувати шкіру мало, тому настав час переходити на додатковий захист. Рекомендується вибирати тільки живильні та відновлювальні засоби, які зможуть захистити шкіру від холодного вітру та морозу.

2. Забудьте взимку про міцелярну воду

Міцелярна вода – варіант так собі у холодну пору року, адже на подразненій шкірі зайва сухість не потрібна. Якщо ви вже звикли до двоетапного очищення обличчя, краще використовуйте гідрофільне молочко або олію.

3. Взимку тільки делікатне очищення шкіри

Чим делікатніше, тим краще. Зайва турбота обвітреній шкірі не завадить.

4. Не забувайте про тонізацію й зволоження

Після звичайного очищення наносьте рідкі засоби (тонік, термальна вода), потім густіші (флюїд, сироватку), а зверху базу (крем щільної структури, бажано з SPF). Іноді достатньо просто тоніка і крему, які правильно підібрані за типом шкіри.

Замініть взимку легкий крем для обличчя на більш щільний. Depositphotos

5. Змініть легкий крем на більш щільний

Крем для обличчя повинен відповідати сезону. Літній засіб взимку не підходить – вибирайте жирні текстури. Якщо ж заміна крему не допомогла, і ви щоранку виявляєте залишки нічного засобу, значить справа в очищенні. Ще один варіант – крем дуже жирний. Тоді підберіть засіб із легшою текстурою для вас.

6. Пам'ятайте про нічний догляд

Вечір – прекрасний час відновлення масками. Рекомендується вибирати засоби на кремовій основі. Скраби, пілінги і суворі засоби для очищення краще відкласти на час, поки шкіра звикне до холоду, а потім раз на тиждень-два можна оновлювати догляд.

7. Тональні та доглядові засоби взимку

Чим жирніший крем під тональною основою, тим гірше він триматиметься на шкірі. Раджу взяти або тональний крем щільної структури, або ж краще обрати хорошу основу під макіяж.

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