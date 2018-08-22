Як не залишитися без шкіри? Поради із правильного вибору косметолога

Косметологи в Україні можуть не мати медичної освіти, а "салони краси" навіть ліцензії, тому вибираючи людину, яка буде доглядати за вашим обличчям, краще звернути уваги на деякі моменти.

Лікувальна косметологія - це не тільки масаж, а й чищення, ін'єкції, кріотерапія, ліфтинг, пілінг, і навіть пластична хірургія, онкокосметологія, дерматохірургія. Всі ці процедури при неправильному виконанні можуть бути небезпечними для здоров'я, пише лікар-хірург Анна Мірошниченко в своєму блозі на OBOZREVATEL.

У той же час в нашій країні немає спеціальності "косметологія", тому працювати в цю сферу ідуть усі. Як же вибрати спавді хорошого косметолога?

Перше - заклад, в якому будуть виконувати процедури, повинен мати медичну ліцензію. Обов'язково перевірте її наявність.

Друге - ваш лікар має мати базову освіту із дерматовенерології (навчання в інтернатурі або спеціалізація).

Третє - він повинен проходити переатестацію кожні 5 років (зараз введені зміни, з якими можна ознайомитися. "Про затвердження Положення про систему Безперервна професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я", від 28 березня 2018 р, номер 302). Тому подивіться чи не застаріли документи у людини, яка буде вами займатися.

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