Як не варто одягатися влітку: названі найбільш невдалі варіанти

Деякі поєднання в одязі помилково вважаються універсальними і придатними для будь-якого віку і типів фігури.

Однак, ні для кого не секрет, що грамотне поєднання предметів гардеробу здатне створити ідеальний образ, або ж, в іншому випадку, повністю зіпсувати лук. OBOZREVATEL розповідає, як не варто одягатися влітку 2020 року і про які ансамблі краще забути на найближчі кілька років.

Рвані джинси

LaNova

Рвані джинси довгий час були улюбленою річчю модниць, вважалося, що ця річ завжди буде актуальною на літній сезон. Однак, і їх час сплив. На зміну порізаним і розпатланим моделям прийшли куди більш акуратні варіанти. Тим, хто надає перевагу зухвалим образам краще звернуті увагу на джинси з потертостями або з необробленим краєм. Виглядають вони не менш ефектно, ніж розірвані на шматки моделі.

Шорти і довга майка

MOTA

Невинне, здавалося б, поєднання, яке геть вбиває фігуру. Шорти в парі з довгою майкою, одягненою навипуск, візуально подовжують тулуб і роблять тіло прямокутним. Щоб уникнути подібного ефекту, варто вибирати моделі з високою посадкою, а верх заправляти за пояс – завдяки такому прийому можна виділити талію, подовжити ноги і зробити силует більш виразним.

Максі-плаття і каблуки

Lookastic

Плаття-максі, туфлі на високих підборах і капелюшок на додачу – найбільш нудне літнє поєднання, яким захоплювалися дівчата в пізні нульові. Для повсякденного образу це стало занадто "заїждженим" – варто звернути увагу на інше взуття: кеди, кросівки або сандалі на грубій підошві. Поєднання туфель на підборах і довгої сукні залишається актуальним для вечірнього образу.

Спідниця-"дзвін" і топік

Women's Instinct

Колись таке поєднання вважалося еталоном жіночності, особливо коли на завершення до нього йшли підбори. Сьогодні ж такий образ не користується колишньою популярністю. Якщо хочеться пококетувати, вибирайте повітряні сукні в квіточку або горошок, спідниці злегкої тканини або елегантні палаццо.

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