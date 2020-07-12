Деякі поєднання в одязі помилково вважаються універсальними і придатними для будь-якого віку і типів фігури.

Однак, ні для кого не секрет, що грамотне поєднання предметів гардеробу здатне створити ідеальний образ, або ж, в іншому випадку, повністю зіпсувати лук. OBOZREVATEL розповідає, як не варто одягатися влітку 2020 року і про які ансамблі краще забути на найближчі кілька років.

Рвані джинси

Як не варто одягатися влітку: названі найбільш невдалі варіанти LaNova

Рвані джинси довгий час були улюбленою річчю модниць, вважалося, що ця річ завжди буде актуальною на літній сезон. Однак, і їх час сплив. На зміну порізаним і розпатланим моделям прийшли куди більш акуратні варіанти. Тим, хто надає перевагу зухвалим образам краще звернуті увагу на джинси з потертостями або з необробленим краєм. Виглядають вони не менш ефектно, ніж розірвані на шматки моделі.

Шорти і довга майка

Як не варто одягатися влітку: названі найбільш невдалі варіанти MOTA

Невинне, здавалося б, поєднання, яке геть вбиває фігуру. Шорти в парі з довгою майкою, одягненою навипуск, візуально подовжують тулуб і роблять тіло прямокутним. Щоб уникнути подібного ефекту, варто вибирати моделі з високою посадкою, а верх заправляти за пояс – завдяки такому прийому можна виділити талію, подовжити ноги і зробити силует більш виразним.

Максі-плаття і каблуки

Як не варто одягатися влітку: названі найбільш невдалі варіанти Lookastic

Плаття-максі, туфлі на високих підборах і капелюшок на додачу – найбільш нудне літнє поєднання, яким захоплювалися дівчата в пізні нульові. Для повсякденного образу це стало занадто "заїждженим" – варто звернути увагу на інше взуття: кеди, кросівки або сандалі на грубій підошві. Поєднання туфель на підборах і довгої сукні залишається актуальним для вечірнього образу.

Спідниця-"дзвін" і топік

Як не варто одягатися влітку: названі найбільш невдалі варіанти Women's Instinct

Колись таке поєднання вважалося еталоном жіночності, особливо коли на завершення до нього йшли підбори. Сьогодні ж такий образ не користується колишньою популярністю. Якщо хочеться пококетувати, вибирайте повітряні сукні в квіточку або горошок, спідниці злегкої тканини або елегантні палаццо.

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