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"Як не соромно!" Абсолютно гола Полякова приголомшила шанувальників пікантним фото

22.6т Читати матеріал російською

Популярна українська поп-діва Оля Полякова піддалася мейнстріму і скористалася додатком FaceApp, що допомагає користувачам побачити себе в старості.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, що в результаті вийшло після використання програми, викликавши ажіотаж в мережі.

Оля Полякова

Оля Полякова

instagram / polyakovamusic

"Якщо мої 100 років виглядатимуть так, то я згодна", – пожартувала Полякова під знімком, на якому вона позує абсолютно голою, прикривши груди чорними наклейками.

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Що примітно, на фотографії було зістарено тільки обличчя, на якому проглядали зморшки, а тіло залишилося ідеальним.

Полякова скористалася FaceApp

Полякова скористалася FaceApp

instagram / polyakovamusic

"Навіщо так зістарили. Оля, ви прекрасні", "Мати такі груди після 3 дітей – вже досягнення", "Інстаграм" престарілих", "Я одна побачила в Олі Мадонну", "Круто, Оля сексі стара", "Як не соромно", "А груди ви вважаєте у вас залишаться такими? Оптимістка", – відреагували шанувальники.

"Як не соромно!" Абсолютно гола Полякова приголомшила шанувальників пікантним фото
"Як не соромно!" Абсолютно гола Полякова приголомшила шанувальників пікантним фото
"Як не соромно!" Абсолютно гола Полякова приголомшила шанувальників пікантним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, гучним додатком скористалися багато знаменитостей. Так, FaceApp спробували провідні спортсмени. Співачка Віра Брежнєва також не стрималася і "зістарила" себе, налякавши фанатів.

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Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Краса
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Валевич Борис
Валевич Борис
Завистники этого не переживут - уже стыдят и верещат в сети
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
это что за бабка?
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Сироткин Андрюха, это у тебя чувство прекрасного отсутствует
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