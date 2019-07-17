"Як не соромно!" Абсолютно гола Полякова приголомшила шанувальників пікантним фото

Популярна українська поп-діва Оля Полякова піддалася мейнстріму і скористалася додатком FaceApp, що допомагає користувачам побачити себе в старості.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, що в результаті вийшло після використання програми, викликавши ажіотаж в мережі.

Оля Полякова instagram / polyakovamusic

"Якщо мої 100 років виглядатимуть так, то я згодна", – пожартувала Полякова під знімком, на якому вона позує абсолютно голою, прикривши груди чорними наклейками.

Що примітно, на фотографії було зістарено тільки обличчя, на якому проглядали зморшки, а тіло залишилося ідеальним.

Полякова скористалася FaceApp instagram / polyakovamusic

"Навіщо так зістарили. Оля, ви прекрасні", "Мати такі груди після 3 дітей – вже досягнення", "Інстаграм" престарілих", "Я одна побачила в Олі Мадонну", "Круто, Оля сексі стара", "Як не соромно", "А груди ви вважаєте у вас залишаться такими? Оптимістка", – відреагували шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гучним додатком скористалися багато знаменитостей. Так, FaceApp спробували провідні спортсмени. Співачка Віра Брежнєва також не стрималася і "зістарила" себе, налякавши фанатів.

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