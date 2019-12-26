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26 грудня • оновлено в 12:36
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Чоловіки не схвалюють: як не потрібно фарбуватися на Новий рік 2020

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Вечірка з нагоди Нового року — такий час, коли жінкам хочеться, щоб їх обдаровували компліментами частіше, ніж завжди. Однак це неможливо, якщо вони зроблять макіяж, який буквальним чином відверне від них половину чоловічого населення.

Тому про те, які помилки не варто допускати при створенні вечірнього макіяжу — пише "Cosmopolitan".

Матова шкіра та помітний тональний крем

Не поспішайте в новорічну ніч припудрювати зайвий блиск — занадто матова шкіра, на думку чоловіків, виглядає неприродно. Крім того, не переборщіть з тональним кремом.

Чоловіки не схвалюють: як не потрібно фарбуватися на Новий рік 2020

Фото: wobs.ua

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Нарощені або накладні вії

Також, за словами сильної статі, не варто приклеювати вії. Адже що для жінок об`єм та пухнастість, для них — "автомобільні щітки".

Чоловіки не схвалюють: як не потрібно фарбуватися на Новий рік 2020

Фото: wlooks.ru

Широкі брови

Чоловікам подобається, коли у жінки акуратні брови середньої товщини. А тренд на широкі густі брови, як у моделі Кари Делевінь, давно вже пройшов.

Кара Делевінь

Кара Делевінь

Фото: brovinka.ru

Smoky eyes, як у панд

Саме з цими милими тваринами жінки асоціюються у чоловіків, коли вирішують створити макіяж smoky eyes. Тому, якщо хочете зробити акцент на очі та вам важлива думка бойфренда, виберіть альтернативний варіант.

Чоловіки не схвалюють: як не потрібно фарбуватися на Новий рік 2020

Фото: spacenk.com

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, який одяг не варто купувати на Новий рік 2020.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Краса Новий Рік-2020 свято
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