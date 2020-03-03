Як не можна фарбуватися: названі небезпечні кольори в макіяжі

Результат макіяжу полягає не тільки в техніці нанесення косметичних засобів, але і в правильно підібраних відтінках.
Про те, з якими квітами слід бути обережніше пише Cosmopolitan.
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Олівець для брів
При виборі завжди слід відштовхуватися від свого кольору волосся: засіб для брів має бути на два відтінки темніше. Головне відсутність рудого підтону.
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Тіні
Слід бути обережними з червоним або рожевим відтінком тіней: вони можуть надати очам заплаканий або хворобливий вигляд.
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Рум'яна
Темні відтінки рум'ян підходять тільки дівчатам зі смаглявою шкірою, в інших випадках слід використовувати рожеві рум'яна.
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Помада
Помада оранжевого кольору підкреслює жовтизну зубів. Її краще замінити на персиковий відтінок.
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Раніше OBOZREVATEL назвав топ-4 головних тренди в макіяжі 2020: візажисти рекомендують обзавестися рум'янами, різнокольоровими палетками тіней і хайлайтером.
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