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3 березня • оновлено в 13:16
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Як не можна фарбуватися: названі небезпечні кольори в макіяжі

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Результат макіяжу полягає не тільки в техніці нанесення косметичних засобів, але і в правильно підібраних відтінках.

Про те, з якими квітами слід бути обережніше пише Cosmopolitan.

Як не можна фарбуватися: названі небезпечні кольори в макіяжі

pexels.com

Олівець для брів

При виборі завжди слід відштовхуватися від свого кольору волосся: засіб для брів має бути на два відтінки темніше. Головне відсутність рудого підтону.

Як не можна фарбуватися: названі небезпечні кольори в макіяжі

pexels.com

Тіні

Слід бути обережними з червоним або рожевим відтінком тіней: вони можуть надати очам заплаканий або хворобливий вигляд.

Як не можна фарбуватися: названі небезпечні кольори в макіяжі

pexels.com

Рум'яна

Темні відтінки рум'ян підходять тільки дівчатам зі смаглявою шкірою, в інших випадках слід використовувати рожеві рум'яна.

Як не можна фарбуватися: названі небезпечні кольори в макіяжі

pexels.com

Помада

Помада оранжевого кольору підкреслює жовтизну зубів. Її краще замінити на персиковий відтінок.

Як не можна фарбуватися: названі небезпечні кольори в макіяжі

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL назвав топ-4 головних тренди в макіяжі 2020: візажисти рекомендують обзавестися рум'янами, різнокольоровими палетками тіней і хайлайтером.

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Автор
Марія Дідик
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