Як не можна фарбуватися: названі небезпечні кольори в макіяжі

Результат макіяжу полягає не тільки в техніці нанесення косметичних засобів, але і в правильно підібраних відтінках.

Про те, з якими квітами слід бути обережніше пише Cosmopolitan.

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Олівець для брів

При виборі завжди слід відштовхуватися від свого кольору волосся: засіб для брів має бути на два відтінки темніше. Головне відсутність рудого підтону.

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Тіні

Слід бути обережними з червоним або рожевим відтінком тіней: вони можуть надати очам заплаканий або хворобливий вигляд.

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Рум'яна

Темні відтінки рум'ян підходять тільки дівчатам зі смаглявою шкірою, в інших випадках слід використовувати рожеві рум'яна.

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Помада

Помада оранжевого кольору підкреслює жовтизну зубів. Її краще замінити на персиковий відтінок.

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Раніше OBOZREVATEL назвав топ-4 головних тренди в макіяжі 2020: візажисти рекомендують обзавестися рум'янами, різнокольоровими палетками тіней і хайлайтером.

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