Який макіяж та одяг вибрати на Новий рік: лайфхаки від візажистів і стилістів

Новий рік – це свято, на якому будь-яка жінка хоче мати надзвичайний вигляд. Тому в хід ідуть модні та стильні костюми, яскравий макіяж і різні допоміжні аксесуари для чарівного образу.

У новорічну ніч важливо не тільки мати всі атрибути для образу, а й потрібно правильно вбратися для головного свята року.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL візажистка Тіна Антоненко і б'юті-блогерка Ліза Краснова розповіли, який макіяж буде в тренді на Новий рік 2021, які відтінки будуть актуальними, а від яких варто відмовитися. А стиліст Рост Дикой повідав, на які вбрання потрібно звернути увагу для святкування.

Який макіяж обрати на Новий рік: поради від Тіни Антоненко

1. Використовуйте блискітки, морозний рум'янець і темні відтінки помади

У тренді для новорічної ночі будуть морозний рум'янець, не темні (у тон волосся або світліші) брови, блискітки і темні відтінки помади. Ну і, звичайно, класичні стрілки. Усе разом поєднувати зовсім не обов'язково! Ви можете вибрати один або кілька елементів і використовувати їх для підкреслення вашої індивідуальності. Однак не варто сліпо слідувати трендам, у моді завжди – індивідуальність. Тому майте природній вигляд для себе і за бажанням експериментуйте з деталями.

Макіяж із глітером на новорічну ніч. pinterest

2. Заздалегідь визначтеся з макіяжем

Щоб уникнути конфузів на Новий рік, раджу виконати пробу мейкапу заздалегідь і зробити кілька фото або відео на камеру телефону.

3. Вибирайте мейкап на Новий рік залежно від відтінків шкіри, кольору очей і волосся

Тепла гама відтінків тіней, рум'ян і помади підійде дівчатам із присутністю жовтого, золотистого і коричневого кольорів у зовнішності. Холодна – власницям синього, блакитного, сірого і зеленого. Не бійтеся експериментувати.

Лайфхак від візажиста:

Передусім починайте наносити макіяж незадовго до святкування. Будь-який мейкап, зроблений вранці, до 12 ночі виглядатиме несвіжим і тьмяним.

Добре зволожте шкіру, щоб вона не стресувала не тільки від алкоголю, але й від товстого шару косметики. Можна використовувати спреї для фіксації, які рекомендується наносити після кожного нашарування тонального засобу, пудри, рум'ян.

Рекомендую використовувати стійкі тональні основи залежно від типу шкіри.

Ну і, звичайно, знайдіть місце для пудри, серветок і помади в своїй сумочці. Можливо, вам знадобиться підкоригувати макіяж протягом вечора.

Яскравий макіяж очей на Новий рік.

Який макіяж вибрати на Новий рік: поради від б'юті-блогерки Лізи Краснової

1. Не експериментуйте перед новорічною ніччю з макіяжем

Макіяж, який ви виберете для новорічної ночі, має насамперед вам подобатися і бути комфортним. Тому краще не використовувати нові засоби, а поекспериментувати з ними кілька разів, подивитися, як реагує на них ваша шкіра, чи комфортні вони у використанні та чи достатньо стійкі.

2. Не бійтеся додавати блискітки

Саме в новорічну ніч можна спробувати все найяскравіше і блискуче, особливо тому, що наступний рік – рік Металевого Бика, а значить, блискіток у макіяжі, манікюрі або вбранні не варто боятися! Є як бюджетні глітери, так і більш професійні, які підійдуть для будь-якої частини вашого тіла, оскільки наносяться на спеціальний праймер.

Лайфхак від б'юті-блогерки:

Перед Новим роком знайдіть кілька макіяжів на ваш смак, потренуйтеся робити їх заздалегідь, адаптуйте під себе і будьте чарівні.

Макіяж із блискітками на новорічну ніч.

У чому зустріти Новий рік: поради від стиліста Роста Дикого

1. Вибирайте блискучі вбрання

Зважаючи, де буде вечірка, існує три сценарії: вдома, у гостях-квартира/дача, на морі. Тому з огляду на локації одягнутися потрібно відповідно – ошатно з елементами блискіток, глітера, стеклярусу, паєток і сріблястого дощику.

Стильні вбрання на новорічну ніч. pinterest

2. Зверніть увагу на білі та сріблясті відтінки в одязі

Ці кольори пов'язані із символом 2021 року – Білий Металевий Бик, і я погоджуся з астрологами, які стверджують, що вибір певного кольору вбрання вплине на вашу долю. Якщо ви хочете знайти кохання – одягайте вбрання білого кольору. А якщо шукаєте збільшення доходів – вибирайте одяг сірих і сріблястих відтінків.

3. Уникайте червоного кольору в одязі

Звичайно ж, червоного і всіх його відтінків варто уникати в одязі на новорічну вечірку. Потрібно висловити повагу і пошану Білому металевому Бику.

Лайфхак від стиліста:

Я обожнюю вбиратися, тому для нового року я приберіг піджак із велюру і джинси з чорними паєтками. Мій лайфхак, як і Бузової: "Кайфуйте – життя одне!"

Стильні вбрання на Новий рік 2021. pinterest

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