Який макіяж та одяг вибрати на Новий рік: лайфхаки від візажистів і стилістів

Obozrevatel Краса 12:00, 27.12.2020 Оновлено: 12:48, 27.12.2020

Новий рік – це свято, на якому будь-яка жінка хоче мати надзвичайний вигляд. Тому в хід ідуть модні та стильні костюми, яскравий макіяж і різні допоміжні аксесуари для чарівного образу.

У новорічну ніч важливо не тільки мати всі атрибути для образу, а й потрібно правильно вбратися для головного свята року.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL візажистка Тіна Антоненко і б'юті-блогерка Ліза Краснова розповіли, який макіяж буде в тренді на Новий рік 2021, які відтінки будуть актуальними, а від яких варто відмовитися. А стиліст Рост Дикой повідав, на які вбрання потрібно звернути увагу для святкування.

Який макіяж обрати на Новий рік: поради від Тіни Антоненко

1. Використовуйте блискітки, морозний рум'янець і темні відтінки помади

У тренді для новорічної ночі будуть морозний рум'янець, не темні (у тон волосся або світліші) брови, блискітки і темні відтінки помади. Ну і, звичайно, класичні стрілки. Усе разом поєднувати зовсім не обов'язково! Ви можете вибрати один або кілька елементів і використовувати їх для підкреслення вашої індивідуальності. Однак не варто сліпо слідувати трендам, у моді завжди – індивідуальність. Тому майте природній вигляд для себе і за бажанням експериментуйте з деталями.

Макіяж із глітером на новорічну ніч.
pinterest

2. Заздалегідь визначтеся з макіяжем

Щоб уникнути конфузів на Новий рік, раджу виконати пробу мейкапу заздалегідь і зробити кілька фото або відео на камеру телефону.

3. Вибирайте мейкап на Новий рік залежно від відтінків шкіри, кольору очей і волосся

Тепла гама відтінків тіней, рум'ян і помади підійде дівчатам із присутністю жовтого, золотистого і коричневого кольорів у зовнішності. Холодна – власницям синього, блакитного, сірого і зеленого. Не бійтеся експериментувати.

Лайфхак від візажиста:

  • Передусім починайте наносити макіяж незадовго до святкування. Будь-який мейкап, зроблений вранці, до 12 ночі виглядатиме несвіжим і тьмяним.

  • Добре зволожте шкіру, щоб вона не стресувала не тільки від алкоголю, але й від товстого шару косметики. Можна використовувати спреї для фіксації, які рекомендується наносити після кожного нашарування тонального засобу, пудри, рум'ян.

  • Рекомендую використовувати стійкі тональні основи залежно від типу шкіри.

  • Ну і, звичайно, знайдіть місце для пудри, серветок і помади в своїй сумочці. Можливо, вам знадобиться підкоригувати макіяж протягом вечора.

Яскравий макіяж очей на Новий рік.

Який макіяж вибрати на Новий рік: поради від б'юті-блогерки Лізи Краснової

1. Не експериментуйте перед новорічною ніччю з макіяжем

Макіяж, який ви виберете для новорічної ночі, має насамперед вам подобатися і бути комфортним. Тому краще не використовувати нові засоби, а поекспериментувати з ними кілька разів, подивитися, як реагує на них ваша шкіра, чи комфортні вони у використанні та чи достатньо стійкі.

2. Не бійтеся додавати блискітки

Саме в новорічну ніч можна спробувати все найяскравіше і блискуче, особливо тому, що наступний рік – рік Металевого Бика, а значить, блискіток у макіяжі, манікюрі або вбранні не варто боятися! Є як бюджетні глітери, так і більш професійні, які підійдуть для будь-якої частини вашого тіла, оскільки наносяться на спеціальний праймер.

Лайфхак від б'юті-блогерки:

Перед Новим роком знайдіть кілька макіяжів на ваш смак, потренуйтеся робити їх заздалегідь, адаптуйте під себе і будьте чарівні.

Макіяж із блискітками на новорічну ніч.

У чому зустріти Новий рік: поради від стиліста Роста Дикого

1. Вибирайте блискучі вбрання

Зважаючи, де буде вечірка, існує три сценарії: вдома, у гостях-квартира/дача, на морі. Тому з огляду на локації одягнутися потрібно відповідно – ошатно з елементами блискіток, глітера, стеклярусу, паєток і сріблястого дощику.

Стильні вбрання на новорічну ніч.
pinterest

2. Зверніть увагу на білі та сріблясті відтінки в одязі

Ці кольори пов'язані із символом 2021 року – Білий Металевий Бик, і я погоджуся з астрологами, які стверджують, що вибір певного кольору вбрання вплине на вашу долю. Якщо ви хочете знайти кохання – одягайте вбрання білого кольору. А якщо шукаєте збільшення доходів – вибирайте одяг сірих і сріблястих відтінків.

3. Уникайте червоного кольору в одязі

Звичайно ж, червоного і всіх його відтінків варто уникати в одязі на новорічну вечірку. Потрібно висловити повагу і пошану Білому металевому Бику.

Лайфхак від стиліста:

Я обожнюю вбиратися, тому для нового року я приберіг піджак із велюру і джинси з чорними паєтками. Мій лайфхак, як і Бузової: "Кайфуйте – життя одне!"

Стильні вбрання на Новий рік 2021.
pinterest

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