Як ідеально виглядати без макіяжу: п'ять головних порад

Часто, для того, щоб добре виглядати дівчата користуються декоративною косметикою, яка псує їх шкіру. Щоб уникнути цього слід не так часто використовувати тональні основи, а також інші косметичні засоби.
П'ять порад, які дозволять завжди мати гарний вигляд без макіяжу публікує "Рамблер".
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Вода натщесерце
Зволожити шкіру можна не тільки за допомогою масок і кремів, але і за допомогою звичайної води, особливо після підйому. Випивайте склянку води натщесерце після пробудження.
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Контрастний душ
Контрастний душ здатний омолоджувати шкіру. На відміну від гарячої води, яка виводить вологу з організму, холодна, навпаки, зволожує шкіру і робить її здоровішою.
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Фізичні вправи
Фізичні вправи стимулюють вироблення колагену і еластину, в результаті чого вона виглядає більш підтягнутою і стійкою до утворення зморшок.
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Регулярний догляд за шкірою
Ретельно змивайте макіяж і не нехтуйте косметичними засобами для догляду.
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Лід для обличчя
Лід прекрасно справляється з набряками, роблячи шкіру більш свіжою та здоровою. Він також тонізує її, прибирає дрібні зморшки і підсилює циркуляцію крові.
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