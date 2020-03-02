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2 березня • оновлено в 18:58
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Як ідеально виглядати без макіяжу: п'ять головних порад

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Часто, для того, щоб добре виглядати дівчата користуються декоративною косметикою, яка псує їх шкіру. Щоб уникнути цього слід не так часто використовувати тональні основи, а також інші косметичні засоби.

П'ять порад, які дозволять завжди мати гарний вигляд без макіяжу публікує "Рамблер".

Як ідеально виглядати без макіяжу: п'ять головних порад

pexels.com

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Вода натщесерце

Зволожити шкіру можна не тільки за допомогою масок і кремів, але і за допомогою звичайної води, особливо після підйому. Випивайте склянку води натщесерце після пробудження.

Як ідеально виглядати без макіяжу: п'ять головних порад

pexels.com

Контрастний душ

Контрастний душ здатний омолоджувати шкіру. На відміну від гарячої води, яка виводить вологу з організму, холодна, навпаки, зволожує шкіру і робить її здоровішою.

Як ідеально виглядати без макіяжу: п'ять головних порад

pexels.com

Фізичні вправи

Фізичні вправи стимулюють вироблення колагену і еластину, в результаті чого вона виглядає більш підтягнутою і стійкою до утворення зморшок.

Як ідеально виглядати без макіяжу: п'ять головних порад

pexels.com

Регулярний догляд за шкірою

Ретельно змивайте макіяж і не нехтуйте косметичними засобами для догляду.

Як ідеально виглядати без макіяжу: п'ять головних порад

pexels.com

Лід для обличчя

Лід прекрасно справляється з набряками, роблячи шкіру більш свіжою та здоровою. Він також тонізує її, прибирає дрібні зморшки і підсилює циркуляцію крові.

Як ідеально виглядати без макіяжу: п'ять головних порад

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL назвав топ-4 головних тренди в макіяжі 2020: візажисти рекомендують обзавестися рум'янами, різнокольоровими палетками тіней і хайлайтером.

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Автор
Марія Дідик
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