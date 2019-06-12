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"Як гаряче стало!" Тіна Кароль засвітила груди в пікантній фотосесії

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Українська поп-співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорній кофті з дуже глибоким декольте.

"Як гаряче стало!" Тіна Кароль засвітила груди в пікантній фотосесії

Тіна Кароль

Фото з Instagram

"Як гаряче стало!" Тіна Кароль засвітила груди в пікантній фотосесії

Тіна Кароль засвітила груди

Фото з Instagram

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"Добре, хоч у трусах": Собчак захейтили за відверту сукню

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Кароль. Вони засипали її компліментами.

"Ну дуже сексуальна", "Неймовірна", "Чорт, як же красиво", "Тіно, як гаряче стало", — прокоментували люди.

"Як гаряче стало!" Тіна Кароль засвітила груди в пікантній фотосесії
"Як гаряче стало!" Тіна Кароль засвітила груди в пікантній фотосесії
"Як гаряче стало!" Тіна Кароль засвітила груди в пікантній фотосесії
"Як гаряче стало!" Тіна Кароль засвітила груди в пікантній фотосесії
"Як гаряче стало!" Тіна Кароль засвітила груди в пікантній фотосесії
"Як гаряче стало!" Тіна Кароль засвітила груди в пікантній фотосесії

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Тіни Кароль, якими вона тышила шанувальників в мережі останнім часом.

"Як гаряче стало!" Тіна Кароль засвітила груди в пікантній фотосесії

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Як гаряче стало!" Тіна Кароль засвітила груди в пікантній фотосесії

Тіна Кароль засвітила груди

Фото з Instagram

"Як гаряче стало!" Тіна Кароль засвітила груди в пікантній фотосесії

Спокуслива Тіна Кароль

Фото з Instagram

"Як гаряче стало!" Тіна Кароль засвітила груди в пікантній фотосесії

Тіна Кароль засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Як гаряче стало!" Тіна Кароль засвітила груди в пікантній фотосесії

Тіна Кароль у спокусливій сукні

Фото з Instagram

"Як гаряче стало!" Тіна Кароль засвітила груди в пікантній фотосесії

Тіна Кароль показала струнку фігуру

Фото з Instagram

"Як гаряче стало!" Тіна Кароль засвітила груди в пікантній фотосесії

Спокуслива Тіна Кароль

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська поп-діва Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа і співачки Насті Каменських. Так, для торжества артистка вибрала блискучу сукню з дуже глибоким декольте.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Фигурка не плоха, чувствуется, что человек над ней работает. Но кто ж ей насоветовал яркую помаду то? У Кароль откровенно некрасивая форма губ. И с яркой помадой она становится похожа на Джокера. До этого был период, у нее был весьма качественный макияж, прямо симпатяшка. А тут, с этими разлапистым ртом прямо клоун.
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