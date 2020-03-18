Як доглядати за шкірою навесні: названі головні правила

Навесні шкіра потребує особливого догляду, оскільки в зимовий період вона не отримувала достатньої кількості вітамінів та інших необхідних елементів.

Про основні етапи щоденного догляду навесні пише Рамблер.

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Очищення

У весняний період слід використовувати легкі очищаючі засоби, наприклад, міцелярну воду, пінки, гідрофільні масла і безсульфатні гелі. Якщо шкіра потребує більш глибокого очищення, можна використовувати м'які скраби без великих частинок.

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Тонізація

Використання тоніка після очищення є важливим етапом. Слід зробити вибір на користь зволожуючих тоніків, які заповнять водний баланс шкіри. Головне, щоб в засобі не було спирту.

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Зволоження та захист

З приходом весни краще перейти на легкі зволожуючі засоби, які будуть швидко вбиратися в шкіру. Також слід захиститися від весняних сонячних променів, і користуватися зволожуючим кремом з SPF. Для щоденного використання буде досить захисту в 15-20 одиниць.

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Навесні слід скоротити контакт шкіри з водою, особливо гарячою. Краще віддати перевагу міцелярним розчинам або емульсіям.

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