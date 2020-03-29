Як бути красивою на карантині: топ-4 простих зачісок для дому

Жінка повинна виглядати доглянутою і привабливою завжди, навіть вдома. Тому карантин – не привід запускати себе.
Про топ-4 простих зачісок, які допоможуть виглядати красиво вдома – розповів OBOZREVATEL.
Недбалий пучок
Недбалий пучок – це, мабуть, найпростіший вид домашньої укладки, але результат приголомшливий. Щоб створити зачіску, вам потрібно спочатку зробити хвіст. Потім пасма волосся, які залишилися скрутити навколо нього в пучок і закріпити невидимкою.
Фото: shopaholichome.ru
Зазначимо, що пучок можна зібрати як на маківці голови, так і на потилиці.
Фото: jenskie-hitrosti.ru
Низький хвіст
Другий варіант домашньої укладки – це низький хвіст. Щоб зачіска не здавалася нудною, можете накрутити волосся і прикрасити його яскравою хусткою або ж іншими аксесуарами.
Фото: ladiesproject.ru
Фото: style-and-beauty.ru
Зачіска з обідком
Це одна з найлегших зачісок, яка зробить вас красивою на карантині. Одягніть обідок, а потім решту волосся загорніть за нього.
Фото: pinterest.com
Фото: mixednews.ru
Мальвіна
Також однією з найкрасивіших і простих повсякденних зачісок буде мальвіна. Для того, щоб зробити її – заплетіть вільну косу і закріпіть її прозорою гумкою.
Фото: photo-hair.ru
Фото: alwaysbusymama.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британські перукарі та колористи розповіли, як доглядати за волоссям під час карантину.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".