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29 березня • оновлено в 12:51
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Як бути красивою на карантині: топ-4 простих зачісок для дому

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Жінка повинна виглядати доглянутою і привабливою завжди, навіть вдома. Тому карантин – не привід запускати себе.

Про топ-4 простих зачісок, які допоможуть виглядати красиво вдома – розповів OBOZREVATEL.

Як бути красивою на карантині: топ-4 простих зачісок для дому

Недбалий пучок

Недбалий пучок – це, мабуть, найпростіший вид домашньої укладки, але результат приголомшливий. Щоб створити зачіску, вам потрібно спочатку зробити хвіст. Потім пасма волосся, які залишилися скрутити навколо нього в пучок і закріпити невидимкою.

Як бути красивою на карантині: топ-4 простих зачісок для дому

Фото: shopaholichome.ru

Зазначимо, що пучок можна зібрати як на маківці голови, так і на потилиці.

Як бути красивою на карантині: топ-4 простих зачісок для дому

Фото: jenskie-hitrosti.ru

Низький хвіст

Другий варіант домашньої укладки – це низький хвіст. Щоб зачіска не здавалася нудною, можете накрутити волосся і прикрасити його яскравою хусткою або ж іншими аксесуарами.

Як бути красивою на карантині: топ-4 простих зачісок для дому

Фото: ladiesproject.ru

Як бути красивою на карантині: топ-4 простих зачісок для дому

Фото: style-and-beauty.ru

Зачіска з обідком

Це одна з найлегших зачісок, яка зробить вас красивою на карантині. Одягніть обідок, а потім решту волосся загорніть за нього.

Як бути красивою на карантині: топ-4 простих зачісок для дому

Фото: pinterest.com

Як бути красивою на карантині: топ-4 простих зачісок для дому

Фото: mixednews.ru

Мальвіна

Також однією з найкрасивіших і простих повсякденних зачісок буде мальвіна. Для того, щоб зробити її – заплетіть вільну косу і закріпіть її прозорою гумкою.

Як бути красивою на карантині: топ-4 простих зачісок для дому

Фото: photo-hair.ru

Як бути красивою на карантині: топ-4 простих зачісок для дому

Фото: alwaysbusymama.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британські перукарі та колористи розповіли, як доглядати за волоссям під час карантину.

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Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Крістіна Долматова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Теги
зачіска Мода Краса
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