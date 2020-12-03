Як безвилазне перебування вдома може відбитися на зовнішності: експерти дали відповідь

Американські експерти стверджують, що постійне сидіння вдома може привести до змін зовнішності. Зокрема, найсильніше постраждає шкіра.

Відповідний матеріал публікує Allure. За словами дерматолога Раяна Тернера, сухе та брудне повітря в приміщенні може згубно позначитися на якості шкіри. Крім того, безвилазне перебування у квартирі може призвести до порушення захисного бар'єру шкіри, загострення екземи, яка супроводжується почервонінням і лущенням. Щоб розв'язати цю проблему, фахівець рекомендує купувати очищувачі повітря.

nexofin.com

Ще однією проблемою можуть стати висипання. Через дистанційний режим роботи, введений повсюдно через пандемію коронавірусу, люди більше часу проводять у ліжку. Відповідно, через це на постільній білизні скупчуються жир, змертвілі частинки шкіри та бактерії. По всьому тілу можуть поширитися акне. Тому Тернер порадив частіше міняти постільну білизну.

lady.tut.by

Також сертифікована дерматологиня Одрі Кунін попередила, що багатогодинна робота вдома за комп'ютером може стати причиною появи зморщок і в'ялості шкіри.

"Синє світло, що випромінюється екранами гаджетів, і денне світло, що проникає через вікна, можуть викликати видимі зміни шкіри, зокрема почервоніння та пігментацію", – пояснила вона.

cosmo.ru

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