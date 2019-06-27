"Я ж їв!" Бодіпозитивна реклама з волохатими жінками розлютила мережу

Британський виробник жіночих засобів для гоління Billie випустив бодіпозитивну рекламу, викликавши неоднозначну реакцію в мережі.

У ролику під запальний саундтрек буквально розтоптали глянцеві стандарти (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, в рекламі показали жінок різного віку й типів статури із волохатою зоною бікіні та неголеними пахвами. В описі нагадали, що ще з зими модні журнали починають тиснути матеріалами про схуднення до літа, підготовку тіла, дієти. І все це для того, щоб можна було влізти в купальник і намагатися відповідати прийнятим стандартам.

Реклама Billie кадр з відео

Ідею з волохатою зоною бікіні оцінили в мережі не всі. У коментарях користувачі розділилися на дві категорії: одні подумали, що це сміливий хід, інші заявили, що це огидно. І коментаторів від другої групи виявилося набагато більше.

Кадр з неголеною зоною бікіні

"Але я ж їв", "Ой, дівчин зачморять", "Якого біса", "Спасибі, мені не потрібно сьогодні більше їсти", "Світ клоунів", "Хворі", "Оце так. Ці жінки такі привабливі. Природна краса краще", "Абсолютно огидно. Хто б не висунув цю ідею, має бути негайно звільнений", – написали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренд на волохаті пахви почав давно набирати популярність. У 2015 році навіть стало модно зверху накладати на волосся блискітки і стрази.

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