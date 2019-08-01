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"Я б припав до неї!" Сєдокова показала голі груди на камеру

2.2т Читати матеріал російською

Епатажна українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова вразила шанувальників відвертим фото.

Так, на ньому зірка вкотре продемонструвала свій пишний бюст у платті, позуючи з сином. Знімок Сєдокова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Бізнесвумен закінчилася там, де почалася #яжмати трьох дітей. Власне, визнаю свою поразку. Здаюсь до кінця серпня і віддаю себе в руки дітям і прекрасній відпустці", — написала Сєдокова.

"Я б припав до неї!" Сєдокова показала голі груди на камеру

Анна Сєдокова

Фото з Instagram

"Я б припав до неї!" Сєдокова показала голі груди на камеру

Анна Сєдокова засвітила груди

Фото з Instagram

Зазначимо, що в мережі бурхливо відреагували на новий знімок Анни. Прихильники засипали зірку компліментами

"Я б припав до неї!" Сєдокова показала голі груди на камеру
"Я б припав до неї!" Сєдокова показала голі груди на камеру
"Я б припав до неї!" Сєдокова показала голі груди на камеру
"Я б припав до неї!" Сєдокова показала голі груди на камеру

Пропонуємо подивитися й інші відверті фото Анни Сєдокової, якими вона останнім часом дивувала шанувальників у мережі.

"Я б припав до неї!" Сєдокова показала голі груди на камеру

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Я б припав до неї!" Сєдокова показала голі груди на камеру

Анна Сєдокова засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Я б припав до неї!" Сєдокова показала голі груди на камеру

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Я б припав до неї!" Сєдокова показала голі груди на камеру

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Я б припав до неї!" Сєдокова показала голі груди на камеру

Анна Сєдокова повністю оголилася на камеру

Фото з Instagram

"Я б припав до неї!" Сєдокова показала голі груди на камеру

Анна Сєдокова засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Я б припав до неї!" Сєдокова показала голі груди на камеру

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокова розгнівала шанувальників роликом, на якому була зображена у вульгарному образі й матюкалася.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Анна Сєдокова
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