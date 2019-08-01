"Я б припав до неї!" Сєдокова показала голі груди на камеру

Епатажна українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова вразила шанувальників відвертим фото.
Так, на ньому зірка вкотре продемонструвала свій пишний бюст у платті, позуючи з сином. Знімок Сєдокова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Бізнесвумен закінчилася там, де почалася #яжмати трьох дітей. Власне, визнаю свою поразку. Здаюсь до кінця серпня і віддаю себе в руки дітям і прекрасній відпустці", — написала Сєдокова.
Анна Сєдокова
Фото з Instagram
Анна Сєдокова засвітила груди
Фото з Instagram
Зазначимо, що в мережі бурхливо відреагували на новий знімок Анни. Прихильники засипали зірку компліментами
Пропонуємо подивитися й інші відверті фото Анни Сєдокової, якими вона останнім часом дивувала шанувальників у мережі.
Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Анна Сєдокова засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Анна Сєдокова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Анна Сєдокова повністю оголилася на камеру
Фото з Instagram
Анна Сєдокова засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокова розгнівала шанувальників роликом, на якому була зображена у вульгарному образі й матюкалася.
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