"Я б припав до неї!" Сєдокова показала голі груди на камеру

Епатажна українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова вразила шанувальників відвертим фото.

Так, на ньому зірка вкотре продемонструвала свій пишний бюст у платті, позуючи з сином. Знімок Сєдокова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Бізнесвумен закінчилася там, де почалася #яжмати трьох дітей. Власне, визнаю свою поразку. Здаюсь до кінця серпня і віддаю себе в руки дітям і прекрасній відпустці", — написала Сєдокова.

Анна Сєдокова Фото з Instagram

Анна Сєдокова засвітила груди Фото з Instagram

Зазначимо, що в мережі бурхливо відреагували на новий знімок Анни. Прихильники засипали зірку компліментами

Пропонуємо подивитися й інші відверті фото Анни Сєдокової, якими вона останнім часом дивувала шанувальників у мережі.

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Анна Сєдокова засвітила пишні груди Фото з Instagram

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Анна Сєдокова повністю оголилася на камеру Фото з Instagram

Анна Сєдокова засвітила пишні груди Фото з Instagram

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокова розгнівала шанувальників роликом, на якому була зображена у вульгарному образі й матюкалася.

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