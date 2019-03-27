"Вульгарно і бридко!" Російську поп-зірку розкритикували за відверте фото

33-річна російська виконавиця Ольга Серябкіна, екс-учасниця гурту Serebro, поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Серябкіна позувала в досить відвертому боді з крихітними трусиками, які ледве прикривали її інтимні місця.

"До виходу нового... залишилося три дні", — написала Ольга.

Ольга Серябкіна Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкіна Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкіна Фото: instagram/serebro_official

Зазначимо, що шанувальники співачки бурхливо відреагували на її публікацію. Вони заявили, що фото дуже вульгарне.

"Вульгарність, мерзота і розпуста. Дивно, що для когось це норма", "Навіщо таке боді або купальник? Видно ж, що дещо внизу стирчить", "Що це? Жахливо", "Уже набридло що виставляються такі фото на весь світ, самій не соромно?", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна опублікувала в Instagram відверті фотографії зі знімального майданчика свого нового кліпу.

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