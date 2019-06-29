Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

Всесвітньо відома російська супермодель Ірина Шейк стала найкращою моделлю для реклами купальників за версією британського бренду спідньої білизни Bluebella.

Як повідомляє The Sun, Ірина заробляє до 60 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 76 тисяч доларів) за пост в Instagram у продукції Louis Vuitton або Hunza G (щоб подивитися підбірку знімків красуні у купальниках, проскрольте до кінця сторінки).

Шейк і Амброссіо

Відповідний рейтинг складався, враховуючи вплив моделей на аудиторію в соціальних мережах на жінок.

Одна з найпопулярніших "ангелів" Victoria`s Secret Алессандра Амбросіо зайняла друге місце в списку. Вона в середньому набирає по 150 000 лайків за пост.

Алессандра Амбросіо instagram @ alessandraambrosio

Слідом за нею пішла зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі, яка щодня радує шанувальників знімками в купальниках і без них. На неї підписано 23,3 млн фоловерів в Instagram.

Емілі Ратаковскі instagram @ emrata

А модель розміру плюс-сайз Ешлі Грем, яка пропагує нестандартну красу, зайняла четверте місце з аудиторією в 8,6 млн в Instagram.

Ешлі Грем instagram @ ashleygraham

П'ятірку впливових моделей у купальниках замкнула південноафриканська красуня Кендіс Свейнпол.

Кендіс Свейнпол instagram @ angelcandices

Пропонуємо читачам добірку гарячих фото Ірини Шейк в купальниках, білизні та без, якими вона радувала шанувальників останнім часом.

instagram @ irinashayk

instagram @ irinashayk

instagram @ irinashayk

instagram @ irinashayk

instagram @ irinashayk

instagram @ irinashayk

instagram @ irinashayk

instagram @ irinashayk

instagram @ irinashayk

instagram @ irinashayk

instagram @ irinashayk

instagram @ irinashayk

instagram @ irinashayk

instagram @ irinashayk

instagram @ irinashayk

instagram @ irinashayk

instagram @ irinashayk

instagram @ irinashayk

instagram @ irinashayk

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі з'явилася інформація, що актор Бредлі Купер і Ірина Шейк розлучилися через Леді Гаги, яка знялася із зіркою Голлівуду в фільмі.

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