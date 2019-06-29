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Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

1.4тЧитати матеріал російською

Всесвітньо відома російська супермодель Ірина Шейк стала найкращою моделлю для реклами купальників за версією британського бренду спідньої білизни Bluebella.

Як повідомляє The Sun, Ірина заробляє до 60 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 76 тисяч доларів) за пост в Instagram у продукції Louis Vuitton або Hunza G (щоб подивитися підбірку знімків красуні у купальниках, проскрольте до кінця сторінки).

Шейк і Амброссіо

Шейк і Амброссіо

Відповідний рейтинг складався, враховуючи вплив моделей на аудиторію в соціальних мережах на жінок.

Одна з найпопулярніших "ангелів" Victoria`s Secret Алессандра Амбросіо зайняла друге місце в списку. Вона в середньому набирає по 150 000 лайків за пост.

Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо

instagram @ alessandraambrosio

Слідом за нею пішла зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі, яка щодня радує шанувальників знімками в купальниках і без них. На неї підписано 23,3 млн фоловерів в Instagram.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

instagram @ emrata

А модель розміру плюс-сайз Ешлі Грем, яка пропагує нестандартну красу, зайняла четверте місце з аудиторією в 8,6 млн в Instagram.

Ешлі Грем

Ешлі Грем

instagram @ ashleygraham

П'ятірку впливових моделей у купальниках замкнула південноафриканська красуня Кендіс Свейнпол.

Кендіс Свейнпол

Кендіс Свейнпол

instagram @ angelcandices

Пропонуємо читачам добірку гарячих фото Ірини Шейк в купальниках, білизні та без, якими вона радувала шанувальників останнім часом.

Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

instagram @ irinashayk

Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

instagram @ irinashayk

Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

instagram @ irinashayk

Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

instagram @ irinashayk

Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

instagram @ irinashayk

Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

instagram @ irinashayk

Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

instagram @ irinashayk

Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

instagram @ irinashayk

Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

instagram @ irinashayk

Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

instagram @ irinashayk

Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

instagram @ irinashayk

Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

instagram @ irinashayk

Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

instagram @ irinashayk

Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

instagram @ irinashayk

Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

instagram @ irinashayk

Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

instagram @ irinashayk

Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

instagram @ irinashayk

Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

instagram @ irinashayk

Всесвітньо відому секс-бомбу визнали "королевою" купальників: гарячі фото красуні

instagram @ irinashayk

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі з'явилася інформація, що актор Бредлі Купер і Ірина Шейк розлучилися через Леді Гаги, яка знялася із зіркою Голлівуду в фільмі.

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Особи
Ірина ШейкАлессандра АмбросіоЕмілі РатажковскіЕшлі ГремКендіс Свейнпол
Теги
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