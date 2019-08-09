"Мокра фотосесія" Савченко: дизайнер оцінив різку зміну іміджу

Смарагдове плаття, в якому позафракційний народний депутат Надія Савченко позувала під час останньої морської фотосесії, являє собою "плаття-сорочку" класичного фасону.
"Це плаття-сорочка. У нашому бренді це присутнє вже 10 років, тільки в різних кольорах", – розповів OBOZREVATEL режисер і дизайнер Олексій Залевський.
"Нічого карколомно оригінального, катастрофічного і жахливого я там не бачу. Класичний фасон", – зауважив він.
Надія Савченко в зеленій сукні на березі моря
Facebook Надії Савченко
Надія Савченко позувала в зеленій сукні на березі Балтійського моря
Facebook Надії Савченко
Надія Савченко влаштувала фотосесію на морі
Facebook Надії Савченко
Відповідаючи на запитання, наскільки органічно Савченко виглядає в цьому образі, дизайнер сказав: "Нормально виглядає вона в цій сукні, все приховує, нічого зайвого не підкреслює".
Говорячи про аксесуари, які б підійшли до сукні, він порекомендував: "Так як вона жінка крупна, то тут підійшов би якийсь великий кулон, великі сережки, браслети".
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Як писав OBOZREVATEL, на своїй сторінці в Facebook Надія Савченко виклала відео, зняте на безлюдному березі Балтійського моря. На ньому нардеп була одягнена в довге зелене плаття. Новий образ Савченко був сприйнятий із захопленням і подивом.
Пізніше співачка Анастасія Приходько підловила Савченко на плагіаті, заявивши, що нібито та поцупила ідею фотосесії з її кліпу на пісню "Саме той".
Надія Савченко неодноразово вражала громадськість своїм зовнішнім виглядом:
на один з телеефірів нардеп прийшла в темному платті з вирізом, воріт якого нагадував нашийник;
на засіданні Верховної Ради вона одного разу постала в "одязі черниці", хоча раніше збентежила нардепів відвертим декольте;
після звільнення з-під варти в квітні 2019 року Савченко прийшла в Раду вся в чорному.
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