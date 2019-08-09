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"Мокра фотосесія" Савченко: дизайнер оцінив різку зміну іміджу

1.8т Читати матеріал російською

Смарагдове плаття, в якому позафракційний народний депутат Надія Савченко позувала під час останньої морської фотосесії, являє собою "плаття-сорочку" класичного фасону.

"Це плаття-сорочка. У нашому бренді це присутнє вже 10 років, тільки в різних кольорах", – розповів OBOZREVATEL режисер і дизайнер Олексій Залевський.

"Нічого карколомно оригінального, катастрофічного і жахливого я там не бачу. Класичний фасон", – зауважив він.

Надія Савченко в зеленій сукні на березі моря

Надія Савченко в зеленій сукні на березі моря

Facebook Надії Савченко

Надія Савченко позувала в зеленій сукні на березі Балтійського моря

Надія Савченко позувала в зеленій сукні на березі Балтійського моря

Facebook Надії Савченко

Надія Савченко влаштувала фотосесію на морі

Надія Савченко влаштувала фотосесію на морі

Facebook Надії Савченко

Відповідаючи на запитання, наскільки органічно Савченко виглядає в цьому образі, дизайнер сказав: "Нормально виглядає вона в цій сукні, все приховує, нічого зайвого не підкреслює".

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Говорячи про аксесуари, які б підійшли до сукні, він порекомендував: "Так як вона жінка крупна, то тут підійшов би якийсь великий кулон, великі сережки, браслети".

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Як писав OBOZREVATEL, на своїй сторінці в Facebook Надія Савченко виклала відео, зняте на безлюдному березі Балтійського моря. На ньому нардеп була одягнена в довге зелене плаття. Новий образ Савченко був сприйнятий із захопленням і подивом.

Пізніше співачка Анастасія Приходько підловила Савченко на плагіаті, заявивши, що нібито та поцупила ідею фотосесії з її кліпу на пісню "Саме той".

Надія Савченко неодноразово вражала громадськість своїм зовнішнім виглядом:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Олексій Залевський Надія Савченко
Місце
Україна
Теги
Стиль Мода
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