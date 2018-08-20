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"Все обвисло": пластичний хірург розкрив секрет про зовнішність зірки "Дому-2"

2.6тЧитати новину російською

Один з найбільш затребуваних пластичних хірургів Росії Сергій Блохін, який працює місцевими зірками шоу-бізнесу, розкрив секрет ідеальної зовнішності популярної учасниці скандального телепроекту "Дом-2".

Так, Блохін розповів про те, що оперував зірку телебудівництва Олену Водонаєву, яка звернулася до нього за послугою зменшення грудей, оскільки після пологів у неї "все обвисло", пише "СтарХіт" .

"У неї сталася деформація після пологів і годування, просто все обвисло. Олену мучили постійні болі в спині. Плюс виникали проблеми при покупці одягу", - зазначив пластичний хірург.

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За словами лікаря, операція була дуже складною, але знаменитість залишилася задоволена результатом.

"Водонаєва зізналася, що давно мріяла зробити форми скромнішими. Операція тривала чотири години. Підсумком залишилася задоволена", - підсумував Блохін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка скандального телепроекту "Дом-2" Олена Водонаєва висловилася про сімейний скандал української співачки Ані Лорак, якій нещодавно публічно зрадив чоловік з молодою киянкою. Вона зазначила, молодик є "хронічним брехуном" або просто "недалеким".

Особа
Олена Водонаєва
Об'єкт
Дом-2
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Калинкина Татьяна
Калинкина Татьяна
У кого гипeртония - срoчнo чиcтитe сocyды! Это навсeгда сбивает дaвление до 120/80 зa 1 курс http://gosportal.maminforum.com
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Калинкина Татьяна
Калинкина Татьяна
Здравствуйте у кoгo гипeртония - срoчно чиcтитe соcуды! Этo нaвсегдa сбивaeт давлeние до 120/80 за 1 курс http://gosportal.maminforum.com
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