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"Все болить": зірка Playboy з неосяжними грудьми зробила відверте зізнання

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Зірка Playboy, австралійська модель Симона Холцнагель зізналася, що дуже пишний бюст приносить їй величезний дискомфорт.

Таке одкровення вона зробила, щоб застерегти дівчат, які хочуть зробити операцію зі збільшення грудей, передає Daily Mail.

"Як володарка розміру E+, не розумію, чому комусь хочеться збільшити свої натуральні груди. Вони болять, спина теж болить. І більшу частину часу доводиться спати в спеціальному топі. Я б віддала їх задарма, аби тільки позбутися", – зізналася вона.

Симона Холцнагель в білизні

Симона Холцнагель в білизні

Instagram @ moannn

Уточнюється, що саме величезні груди послужили Симоні поштовхом на шляху до успіху в модельному бізнесі. Популярність вона здобула в 2011 році, коли знялася в шоу "Next Top Model" Австралії. Вона також позує для чоловічих журналів, серед яких Playboy.

У 2017 році вона втомилася, що публіка сприймає її голою, тому вона відмовилася від відповідної фотосесії. Модель пояснила тоді, що не хоче, щоб її сприймали, як жінку з великими грудьми, а побачили, що у неї гарне обличчя.

Симона продемонструвала великі груди

Симона продемонструвала великі груди

Instagram @ moannn

Модель в спокусливій білизні

Модель в спокусливій білизні

Instagram @ moannn

Фото у білизні

Фото у білизні

Instagram @ moannn

Симона з подругою в топі

Симона з подругою в топі

Instagram @ moannn

Симона з глибоким вирізом

Симона з глибоким вирізом

Instagram @ moannn

Симона Холцнагель на пляжі

Симона Холцнагель на пляжі

Instagram @ moannn

У сукні з глибоким вирізом

У сукні з глибоким вирізом

Instagram @ moannn

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році стало відомо, що інша модель Playboy Клаудія Романі отримала ліцензію судді в Серії А і може обслуговувати офіційні матчі елітної футбольної першості Італії.

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Petrova Kristina
Petrova Kristina
А где "гигантская грудь"?
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